竹市立委7搶1 政見會聚焦交通

新竹市選委會昨天下午舉辦立委候選人公辦電視政見會，針對新竹人關注的交通議題，民進黨林志潔提出推動新竹輕軌建設，時力邱顯智、國民黨鄭正鈐分別表示要爭取輕軌巴士、慈雲空橋等補助將持續推動，無黨籍柯美蘭則要爭取台61新竹段高架化等。

竹市7名立委候選人，林志潔先提出6大安全、3大保證政見，針對交通問題她表示，關鍵在園區與聯外道路及橋梁不足，加上欠缺大眾運輸，她會努力實現新竹的輕軌系統，持續監督確保五楊高架延伸至頭份工程完成。

邱顯智提6大保證，強調他是推動交通安全改革的第一名立委，要爭取新竹輕軌如期動工、加速完成空橋計畫，全面提升行人安全、市區公車營運班次等，也要改善危險路口，達成新竹交通「零死亡」目標。

鄭正鈐劍指民進黨，羅列十大弊案訴求政黨輪替，同時提出7大核心政見，交通部分強調自己爭取人行道、輕軌巴士等政績，4年來爭取市政建設經費共53億元，關埔空橋也成功爭取到1.19億專案補助。

柯美蘭也提出醫療、教育、動保等政見，針對交通表示將爭取拉高竹科補助上限，幫助交通與建設經費，並稱大車站計畫CP值很低，無助地方發展，將爭取鐵路立體化，另爭取台61快速道路高架化並串連台68線。

此外，制度救世島趙福龍主張提高勞工薪資至4萬元、60歲老人免繳健保費，司法改革黨楊清華要保障基本人權與提升外貿能力，壓軸的無黨王榮德撥110要求刑警隊到場，請選民「票不用給我」。

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