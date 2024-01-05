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竹縣候選人 舌戰醫療資源不均

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
竹竹苗缺醫學中心，竹縣立委候選人曾聖凱（左起）、林思銘和王婉諭都認為，竹竹苗需要更多醫療資源挹注。記者巫鴻瑋／翻攝
竹竹苗缺醫學中心，竹縣立委候選人曾聖凱（左起）、林思銘和王婉諭都認為，竹竹苗需要更多醫療資源挹注。記者巫鴻瑋／翻攝

竹竹苗3縣市人口逾155萬人，沒大型醫學中心，竹縣2選區立委候選人對醫療資源不均各有見解，國民黨林思銘認為竹竹苗高階醫療需求求診不易，民進黨曾聖凱指關鍵是城鄉資源分配不均，時力王婉諭點出智慧醫療、兒科急重症不足，3人均盼爭取中央加強醫療資源。

林思銘表示，竹竹苗3縣市共有29家醫院，不少民眾罹患重大特殊疾病都前往台北的醫學中心求診，希望未來能在竹縣設置醫學中心，同時建立竹竹苗3縣市區域醫院合作夥伴關係，尤其新竹高生育率帶來的嬰幼兒醫療照顧需求特別強勁，盼由中央協助竹縣府落實「幼兒專責醫師制度計畫」。

不過曾聖凱認為，竹竹苗首先面對的不是缺醫學中心，而是偏遠鄉鎮醫療資源不足，偏偏這些地區因人口老化，不少上了年紀的長者才是需要醫療照護的族群，因此政府必須強化社區健康照護的醫療服務、推動多元高齡扶持設施，透過在地社區健康照護資源的挹注，解決醫療與照護資源不足及不均的問題。

王婉諭則認為，當務之急是不要再讓新竹的重症患者被迫奔波林口長庚，且竹竹苗早就滿足設立2家醫學中心的標準，不應被忽視；對新竹如此高生育率的城市來說，支持兒童醫療發展尤其重要，但新竹地區的兒童罕病與早療量能嚴重不足，光早療評估就需排隊半年以上，中央應提升兒科預算投注及健保給付。

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