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新北市立委第12選區電視政見會 候選人拚造型拚政見

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市立委選舉第12選區公辦電視政見發表會登場，分別針對交通、觀光等問題，提出自己的政見主軸。圖／觀天下有線電視提供
新北市立委選舉第12選區公辦電視政見發表會登場，分別針對交通、觀光等問題，提出自己的政見主軸。圖／觀天下有線電視提供

選舉進入倒數，選情激烈，今(4)日新北市立委選舉第12選區公辦電視政見發表會登場，六位候選人，有五位到場，他們也利用15分鐘的時間，分別針對交通、觀光等問題，提出自己的政見主軸，這次的錄影內容，也將在7日也就是週日晚上六點，在觀天下有線電視03CH頻道播出，也請民眾準時收看。

由新北市選委會主辦，觀天下有線電視公司承辦的第十二選區公辦電視政見發表會，準時在上午八點五十分，先進行抽籤，這次還蠻踴躍，第十二選區六位候選人，就有五位到場，抽完籤決定順序，在開始發表政見前，難得碰面的候選人，先禮貌握手，展君子之風，先上場的楊木火，以反核為政見主軸。

立委候選人楊木火說，主要政見就是拆老舊核二廠、核四不重啟要廢掉，因為如果核二廠出事的話，幅射都跑到汐止來，因為距離大概只有10公里左右，尤其第一吹尤其是吹南風就會非常嚴重，如果核二廠要重啟，對汐止人的生命財產是非常大的影響。

立委候選人黃瑞傳強調，對七星地區的責任一定全力以赴，爭取更多的預算造福鄉里，因為七星區是國際的旅遊地區，希望未來能夠發揮更大的效果，讓老百姓賺更多的錢過好日子，希望能有機會進立法院，替大家爭取更多的福利跟建設。

立法委員候選人輪番上陣，而其中導演陳長志15分鐘就換了四、五個造型，從髮型到衣服，強調一直以來就是做自己的導演，人生第一次參政，這社會上缺少愛，希望透過參選，用愛拯救台灣，還有就是希望有機會化解藍綠對立，新人除了希望能夠利用機會，讓選民認識之外，政見發表會，候選人當然也得端出牛肉，從中央到地方，端出各自的競選政見。

立委候選人賴品妤表示，第12選區幅員遼闊，15分鐘沒有辦法很充裕的講完，主要政見強調了未來會推三鐵二公路的計劃，三鐵包括汐東捷運已經核定、還有往南港的捷運，還有就是台鐵，汐科站的改建還有班次的增加，二公路包括已經開通的國一康寧街南入匝道，未來針對國三往台北市的部分也會持續爭取，這些都是未來要努力的目標，希望大家出來投票，繼續支持賴品妤。

立委候選人廖先翔指出，今天最主要的政見是地方的建設需要中央的幫助，新北市長期以來接收到的中央補助款或是中央建設的補助，都相對比其他縣市來的少，巧婦難為無米之炊，地方的立法委員需要也有責任替地方及地方政府爭取更多的經費，還有也需要更多的交通建設，主要是板南線延伸汐止重啟的可行性研究報告當作最主要的訴求，其他還有鐵路或是平面交通的改善，也在政見發表會中發表看法。

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