台北第二選區立委選舉／王世堅、游淑慧上演「野獸戰淑女」大戲
2024總統立委大選今日進行投票，立委選舉台北第二選區（大同、士林）激戰，共有5位候選人爭一席，分別為熊嘉玲（制度救世島）、何梅娟（人民最大黨）、王世堅（民進黨）、郭啟源（中華統一促進黨）、游淑慧（國民黨）。其中王世堅、游淑慧的「野獸大戰淑女」是本次立委選情看點。
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台北市大同區是綠營大票倉，民進黨由黨內初選勝出的「柯黑大魔王」王世堅出線，國民黨則推派「刺客」游淑慧跨區征戰，兩人皆為現任台北市議員，都是存在感極強的空戰高手，前者自稱「野獸中的紳士」，後者則是「議會的淑女」。
大同、士林選區內的焦點議題為「社子島開發」，游淑慧主打「新選擇，慧更好」為當地帶來改變機會，力拚綠地翻藍天。王世堅在地耕耘逾20年，儘管有著陸戰優勢，黨內初選的心結卻為選情埋下變數。不過兩人在議會已有好交情，此番選戰成為對手，僅高手過招點到為止，局面呈現「野獸對決淑女」互不相讓攻防戰。
大選開票作業於下午4時起進行，《聯合新聞網》提供大選即時開票情況，讓你掌握最新票數及相關資訊。
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