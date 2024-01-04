快訊

阿里山公路傳意外！1混凝車撞護欄後翻覆 車頭毀損畫面曝光

【徵】2024大選 《聯合報》徵求南投縣、臺南市現場報票工讀人員

iPhone 16系列「長高長胖」新舊尺寸對照圖曝 分析師看衰：別期待

遭郭國文陣營批「假無黨真藍營」 陳昆和：「別抹紅」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
立委郭國文與基進黨南市市議員李宗霖舉行記者會，批對手陳昆和多項政見呼應侯友宜，是「假無黨、真藍營」。照／郭國文競選總部提供
立委郭國文與基進黨南市市議員李宗霖舉行記者會，批對手陳昆和多項政見呼應侯友宜，是「假無黨、真藍營」。照／郭國文競選總部提供

南市三選區立委選戰競爭激烈，雙方攻防戰繼續，立委郭國文陣營指對手陳昆和政見發表會上說「武器再多也不夠用」，面對「惡鄰」竟然想砍國防預算，削弱台灣自我防衛能力，還有支持核能、開放大量外籍人士做長照等，根本是「假無黨、真藍營」的候選人；陳昆和則回嗆，他是關心年輕人前途，因此才拿來跟國防議題比較，請看清楚政見內容，不必急著「抹紅」他。

民進黨立委郭國文今天與基進黨台南市議員李宗霖舉行記者會，針對陳昆和昨日政見發表會內容提出質疑，李宗霖指出，陳昆和說台灣買太多武器沒在用，應該拿來做福利政策，這種人如果進到立法院，只會變成先前賴清德痛批過的，阻擋國防預算、阻止台灣壯大的人。

李宗霖說，面對大陸這個「惡鄰」，日本將國防預算從GDP的1%變2%，結果陳昆和竟然想砍國防預算，且侯友宜支持核電，陳昆和就支持，侯提出開放大量陸生在台就業，陳昆和就提出要引進大量「外國」年輕人來做長照，果然是「假無黨、真藍營」的候選人。

郭國文則批，陳昆和政見停留在市政層次，應該去選市議員或市長，而南二選區是民主聖地，鄉親非常注重打拚來的民主自由體制，結果陳唯一跟國防相關的政見就是要「砍」，自己則提出「反滲透法」、「國安法」等修正案，才是真正能守護台灣主權的人。

對此陳昆和回應，他關心國家、年輕人的前途，這比國防武器、缺電等議題更重要，因此才拿來類比，並非不重視國防，顯見郭國文認為「年輕人的前途」比不上「電力、武器」這些「有形物質」，實在令人感嘆，請對手看清楚他的政見，而不是一味用特定立場「抹紅」。

陳昆和說，他並非完全反對民進黨，而是反對新潮流，且從政始終秉持「無黨」立場，在台南市議會是現任「無黨聯盟總召」，但李宗霖身為議會同仁，竟然連擺在眼前的事實都能顛倒黑白，甘為郭國文馬前卒，讓人遺憾；至於郭國文質疑政策問題，陳昆和則請鄉親力挺他進入立院，未來會一一做給大家看。

無黨籍立委候選人陳昆和回批對手「抹紅」，說自己反對的是掌控民進黨的「新潮流」。照／陳昆和競選總部提供
無黨籍立委候選人陳昆和回批對手「抹紅」，說自己反對的是掌控民進黨的「新潮流」。照／陳昆和競選總部提供

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 郭國文 陳昆和 政見發表會

延伸閱讀

南市立委政見會登場 郭國文與陳昆和言辭交鋒

南市立委選情煙硝味加劇 郭國文、陳昆和陣營互槓

郭國文諷對手「建商議員」 陳昆和指別模糊焦點

台南九崴天然氣廠案將重新選址 郭國文：成功擋下不當設廠

相關新聞

捲入私密影片風波 羅致政：我也在等檢調鑑定結果

選戰倒數，民進黨立委羅致政遭「壹傳媒」報導私密影片外流，引發討論。羅致政昨發3點聲明強調影片中的人不是他，雖然壹傳媒總編...

政見會拋震撼彈催票 羅明才宣誓：得票破15萬選新北市長

新北大新店立委選區藍綠激戰，國民黨立委羅明才今於政見發表會上拋震撼彈，宣誓若衝高票數到15萬票，「人生就準備要做更大調整...

限制出海令獲暫解！蘇震清今赴琉球輔選 與兒子蘇孟淳車掃

無黨籍立委蘇震清因涉案被法院裁定限制出境出海，蘇日前幫參選屏南區立委的兒子蘇孟淳到小琉球站台，違反限制出海禁令，蘇震清聲...

基市立委候選人鄭文婷批財產申報不實 林沛祥反轟抹黑「合理合法」

民進黨基隆市立委候選人鄭文婷，今天指控對手國民黨候選人林沛祥家族財產申報多處涉不實，林母前立委徐少萍的財產申報憑空跑出1...

竹竹苗缺醫學中心 竹縣立委候選人交鋒醫療資源不均

竹竹苗3縣市人口超過155萬人，卻獨缺大型醫學中心，竹縣二選區立委候選人對醫療資源不均各有見解，國民黨林思銘認為竹竹苗高...

賴品妤因廖先翔老家告新北市府瀆職 地政局反擊：已開罰

國民黨立委候選人廖先翔家族莊園違建惹議，立委賴品妤稱接獲民眾檢舉仍未恢復原狀，今至監察院告發新北市府瀆職，地政局表示12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。