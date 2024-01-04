遭郭國文陣營批「假無黨真藍營」 陳昆和：「別抹紅」

南市三選區立委選戰競爭激烈，雙方攻防戰繼續，立委郭國文陣營指對手陳昆和在政見發表會上說「武器再多也不夠用」，面對「惡鄰」竟然想砍國防預算，削弱台灣自我防衛能力，還有支持核能、開放大量外籍人士做長照等，根本是「假無黨、真藍營」的候選人；陳昆和則回嗆，他是關心年輕人前途，因此才拿來跟國防議題比較，請看清楚政見內容，不必急著「抹紅」他。

民進黨立委郭國文今天與基進黨台南市議員李宗霖舉行記者會，針對陳昆和昨日政見發表會內容提出質疑，李宗霖指出，陳昆和說台灣買太多武器沒在用，應該拿來做福利政策，這種人如果進到立法院，只會變成先前賴清德痛批過的，阻擋國防預算、阻止台灣壯大的人。

李宗霖說，面對大陸這個「惡鄰」，日本將國防預算從GDP的1%變2%，結果陳昆和竟然想砍國防預算，且侯友宜支持核電，陳昆和就支持，侯提出開放大量陸生在台就業，陳昆和就提出要引進大量「外國」年輕人來做長照，果然是「假無黨、真藍營」的候選人。

郭國文則批，陳昆和政見停留在市政層次，應該去選市議員或市長，而南二選區是民主聖地，鄉親非常注重打拚來的民主自由體制，結果陳唯一跟國防相關的政見就是要「砍」，自己則提出「反滲透法」、「國安法」等修正案，才是真正能守護台灣主權的人。

對此陳昆和回應，他關心國家、年輕人的前途，這比國防武器、缺電等議題更重要，因此才拿來類比，並非不重視國防，顯見郭國文認為「年輕人的前途」比不上「電力、武器」這些「有形物質」，實在令人感嘆，請對手看清楚他的政見，而不是一味用特定立場「抹紅」。

陳昆和說，他並非完全反對民進黨，而是反對新潮流，且從政始終秉持「無黨」立場，在台南市議會是現任「無黨聯盟總召」，但李宗霖身為議會同仁，竟然連擺在眼前的事實都能顛倒黑白，甘為郭國文馬前卒，讓人遺憾；至於郭國文質疑政策問題，陳昆和則請鄉親力挺他進入立院，未來會一一做給大家看。 無黨籍立委候選人陳昆和回批對手「抹紅」，說自己反對的是掌控民進黨的「新潮流」。照／陳昆和競選總部提供

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