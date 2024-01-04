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花蓮政見會硝煙味 藍綠針鋒相對

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮立委候選人政見發表會昨舉行，4名候選人周玉梅（左起）、傅崐萁、張美慧及許願神各抒己見。記者王燕華／攝影
花蓮立委候選人政見發表會昨舉行，4名候選人周玉梅（左起）、傅崐萁、張美慧及許願神各抒己見。記者王燕華／攝影

花蓮立委選舉唯一一場公辦政見發表會昨天登場，藍綠交鋒不斷，國民黨候選人傅崐萁砲打中央，批「民進黨完全沒誠意解決花東交通建設」；民進黨候選人張美慧訴求不能讓傅家獨大，批傅崐萁夫妻立委、縣長輪流執政20年，要換人做做看。

4名候選人依抽籤序由制度救世島周玉梅、無黨籍許願神、傅崐萁及張美慧輪2階段發言，每次12分鐘，許願神第二階段未到場棄權。

傅崐萁率先批前總統陳水扁當年喊停蘇花高速公路，蔡英文總統執政後，蘇花安計畫到昨天環評還沒送件，預算也沒編列，國道6號中央不肯出錢，也不開放國際做，花蓮交通不便影響產業發展。他還猛轟民進黨政府貪汙腐敗，防疫預算花8800億，台灣人卻像難民一樣排隊買口罩，小吃店進口快篩，停業公司進口雞蛋，還有各種光電弊案。

他認為，花蓮立委要有花蓮意識，以花蓮人利益為依歸，不能選出一個以黨的利益為優先，只知執行政黨意志的投票部隊，盼選民支持代表花蓮意識的他，到中央為地方爭取各項重大建設。

張美慧直球對決，三問傅家「御用營造商公共工程一手包？豪宅石材與東大門夜市同一批，從哪來？傅家違法使用農地，還可申請休閒農場，合理嗎?」她列舉花蓮轉運站、環教中心等多項工程，都採最有利標，質疑營造商和傅家關係密切，傅家前與東大門的石材相同，傅家被檢舉農地未農用，沒有恢復原狀卻能申請休閒農業，「為什麼有特權？傅家不用出來說明嗎？」

她批評，傅崐萁夫妻立委、縣長輪流執政20年，花蓮沒進步還落後台東，年輕人外移、鄉下許多獨居長者，市區店面招租求售，一直惡性循環，花蓮需改變，不要花蓮國、花蓮王、花蓮后。

2024選舉 2024立委選舉 2024宜花東立委

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