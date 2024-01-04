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拚宜蘭發展 藍綠白立委候選人提政見

聯合報／ 記者戴永華陳敬丰／宜蘭報導

選戰倒數，宜蘭藍綠白立委候選人昨紛紛加強政見，國民黨立委候選人黃琤婷提出補助學雜費、降低貸款利息等青年政見；民進黨候選人陳俊宇重申交通、醫療與觀光3大目標；民眾黨候選人陳琬惠推南港東移、產業轉型，喊出創造2千億元產值。

黃琤婷昨天與國民黨副總統候選人趙少康先赴青年論壇與年輕人對談，結束後從縣議會出發，掃街宜蘭市，受到民眾熱烈歡迎。

黃琤婷表示，年輕人是發展的關鍵，她會爭取縮短公私立大學差距、補助大專學雜費，以及降低創業與首次購屋貸款利息，讓青年就學安心、就業放心。

陳俊宇昨回故鄉員山鄉，在大三鬮慈惠寺觀音佛祖前發誓，並從競選總部主委劉守成手中接過象徵民主的火炬。

陳俊宇說，若進入立院將推動3大目標，交通部分，繼續督促北宜高鐵等案，醫療方面，爭取陽大附醫升格醫學中心，觀光則要整合縣內溫泉遊憩資源。

陳琬惠說，交通建設增加，產業卻沒有轉型，反而讓年輕人更容易外流。宜蘭與美國矽谷有許多異曲同工之處，平原腹地大、交通便捷、兼具旅貨雙港，適合發展高科技產業，與南港構成雙核心，讓台北工程師家住宜蘭、遠距上班。

陳琬惠表示，未來高鐵特定區400公頃可以打造科技園區，提供1萬個工作機會，帶來2000億元產值。產業轉型非一蹴可幾，要轉變觀念、做好數位基礎建設。

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