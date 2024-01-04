王欣儀一封信掀廢死爭議 大安區立委燃戰火

北市大安區立委選戰針對「死刑存廢」交火不斷，國民黨候選人羅智強競選總幹事、北市議員王欣儀昨以受害者家屬身分寫給大安人一封信，要選民拒投堅持廢死社民黨候選人苗博雅，委託羅等3位藍營立委候選人發表。苗說，尊重不同想法，有問題趕快公開辯論，批羅操弄廢死議題是假道學偽君子。

王欣儀因罹癌在家中休養，昨淚憶姊姊王婉儀19歲那年，被追求不成的男同學殘忍殺害棄屍，兩人從此天人永隔，自己曾看過苗8年前上節目，以「廢死聯盟」法務主任的身分為「廢除死刑」辯護，苗不能體會姊姊無辜枉死的痛苦，受害者家屬夜夜哭泣、活在人間地獄裡的感覺，她要替已經不能說話的姊姊發聲。

羅智強表示，校園刺頸案及過去重大犯罪事件層出不窮，台灣法治真的太過偏袒加害者，導致很多無辜的人，正義不能得到伸張。

苗博雅回應，遺憾王欣儀生命遭遇如此劇痛，雖然事件發生時，她尚未出生，從王字裡行間也能同理至今難以平復的心情，王欣儀支持死刑是合情合理。死刑存廢有如核電存廢，是公共議題，應該理性思辨，大家不同想法可以互相尊重。

她說，羅智強操弄廢死議題的手法是標準的假道學、偽君子，前總統馬英九執政時期，引進兩公約立法，讓廢除死刑成為國家長期政策方向，當時羅身為馬核心幕僚根本沒出來反對，現在羅要選立委才假裝支持死刑，欺騙人民感情，非常虛偽。

苗博雅直言，已經5度公開邀約辯論，主題、時間、地點都讓他選，有問題就趕快公開辯論，別再耍弄偽君子岳不群的陰險手段。

國民黨北市立委候選人游淑慧說，苗一天到晚在邀羅辯論，至今連自己立場、政治主張都說不清楚，到底要求人家跟妳辯論什麼？

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