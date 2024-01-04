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嘉市立委選戰 藍中常會助張秀華 綠鄉親團挺王美惠

聯合報／ 記者李宗祐魯永明陳苡葳／連線報導
國民黨主席朱立倫（左三）昨天為嘉縣立委1選區候選人詹琬蓁（左二）、嘉市立委候選人張秀華（右二）助選。記者李宗祐／攝影
國民黨主席朱立倫（左三）昨天為嘉縣立委1選區候選人詹琬蓁（左二）、嘉市立委候選人張秀華（右二）助選。記者李宗祐／攝影

嘉義市民進黨立委候選人王美惠（前排右五）昨天在中山路噴水圓環拜票，獲百名支持者相挺。記者魯永明／攝影
嘉義市民進黨立委候選人王美惠（前排右五）昨天在中山路噴水圓環拜票，獲百名支持者相挺。記者魯永明／攝影

立委衝刺選情，國民黨昨天到嘉義市開行動中常會，黨主席朱立倫喊話「認同黃敏惠的市民投給張秀華就會當選」；對手民進黨王美惠獲百人陪伴站在中央噴水圓環拜票。另，雲林第2選區國民黨邱良閱指控對手民進黨劉建國曾出席吸金詐騙嫌犯的宴席，對此，劉的競總反批，用1張照片來抹黑。

朱立倫、張秀華、嘉縣1選區候選人詹琬蓁等人在中常會上高喊凍蒜，朱說，黃市長需要1名與她同心協力為嘉市打拚的立法委員。雲林縣長張麗善、黃敏惠下午也一起登上戰車和張秀華車隊掃街，表示「要讓市長立委一條心」。

王美惠配合民進黨全國22縣市同步站路口行動，她帶領輔助選人員，並獲百名鄉親出面力挺，站在鬧區中山路的中央噴水圓環路口拜票，另嘉市信賴之友會也發動數百名會員，站其他路口響應支持賴蕭配。

另，雲林第2選區邱良閱指出，去年詐騙件數超過3萬5000件，看不到執政黨對詐騙有積極作為，去年爆發的imB吸金詐騙案，劉建國曾是對方宴席的座上賓，應向選民交代跟詐團的關係。

劉建國競總發言人張維崢說，藍營總統候選人侯友宜也在詐騙主嫌公司大合照，代表跟詐團有密切往來？劉建國任司法法制委員會召委，完成修訂洗錢防制法，政府早也推動多個反詐作為。

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委

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