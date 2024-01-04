台東立委纏鬥 泛綠捉對廝殺 藍政見迎戰

台東立委選舉綠營分裂戰火愈演愈烈，民進黨賴坤成指控有黨工在綠營群組傳不利文章，質疑對手劉櫂豪縱容側翼幕後操作；劉櫂豪回應，媒體記者根據事實評論，妥適與否由選民決定判斷；國民黨黃建賓坐觀綠營互鬥，提觀光和農業政見，盼更多年輕人返鄉。

台東縣選委會公辦政見會昨登場，6名候選人都參加，每人發言時間20分鐘。賴坤成不改攻擊風格，大半時間批評對手劉櫂豪違紀參選；劉則暢談歷年爭取建設及未來展望；黃婉茹認為除發展觀光，也應關注勞工權、社福及教育。

候選人陳長宏提出，打造穿越濱海與縱谷全台首條無限速高速公路；黃建賓強調台東觀光、農業重要性，要助年輕人返鄉就業；許瑞貴則喊出，將中央資源挹注台東城鄉。

政見會結束，賴坤成在縣黨部開記者會指控，黨內幹部在綠營群組廣發「賴坤成全面棄守？」文章，企圖影響選舉，不排除今天提告，也呼籲民眾不要轉傳。

「劉櫂豪不要縱容側翼違法！」賴坤成嗆劉並要求直球對決，批評劉雖退黨，仍以「英系」身分自居，導致支持者混淆，呼籲蔡英文總統關鍵時刻出來表達立場。

劉櫂豪表示，文章是媒體記者做評論，妥適與否交選民決定與判斷。此外，他已退黨，無意也無從干涉過問民進黨派系運作。

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