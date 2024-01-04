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嘉縣立委政見會 交通、資產攻防戰

聯合報／ 記者黃于凡呂慧瑜林銘翰／連線報導

嘉義縣立委公辦電視政見會昨天登場，第1選區國民黨詹琬蓁批對手民進黨蔡易餘未積極為地方爭取水上鄉鐵路高架化，蔡隨後發言反駁，高架化益本比不足，改提出水上車站大平台；第2選區民進黨陳冠廷質疑無黨籍林國慶是否接受中共的補助？林也攻擊「陳明文家族你們賺夠了沒」，砲火猛烈。

1選區詹琬蓁針對水上鐵路高架化議題，指出8年前不分黨派民代都主張要高架化，因未獲中央核定，4年前蔡易餘選立委時政見變要做水上大平台，現連可行性評估都都還沒通過，此次政見又變成改善水上交通，「每選一次就跳票一次」。

蔡易餘發表時說，水上高架化益本比0.85不足，他提出替代方案，打造水上車站大平台促都市更新，向交通部爭取800萬元規畫經費，但不論如何避開民宅，都有一排房子會遇上拆遷，造成有居民抗議，仍再持續溝通，並非向對手所稱跳票。

2選區5名候選人，有4人到場，聚焦陳冠廷與林國慶交鋒。陳冠廷指出，林沒有誠實申報財產，在中國有豪華遊艇等資產，卻用黑函抹黑他擁7棟建物，但那是台灣地政制度的編號，7筆建號非建物。

林國慶發表時，自己財產是如實申報，並猛轟陳冠廷擁7棟建物、養豬場拿多少補助？蓋禮儀廳及冷鏈物流廠土地如何變更？年紀輕更還有3千萬元存款。

台灣基進質疑林國慶隱匿個人在中國的投資、讓人很難不質疑沒有接受中共的補助；林國慶競總發言人何子凡回應，所有個人財產皆依法申報，監察院自有查核機制，也未有任何違規紀錄。

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