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台南立委政見會 各抒己見轟對手

聯合報／ 記者李文德萬于甄謝進盛莊曜聰鄭惠仁／台南報導

台南市立委公辦電視政見會昨天舉行，6個選區候選人有的各自闡述政見，不過第4選區民進黨林宜瑾、無黨籍李全教交火猛烈，林批李涉雙重賄選、李轟林成天抹黑；第6選區無黨陳永和、國民黨陳以信都將砲口對向民進黨王定宇，陳以信喊話「把他（指王定宇）拉下來剛剛好」。

上午先由4到6選區候選人發表，4選區形成林宜瑾、李全教兩人互攻，林宜瑾指自己任職立委共主提96案，57案三讀，反觀李全教1999年至2008年擔任立委主提案45案只有7案三讀，把實際成績攤在陽光就高下立判，且李涉雙重賄選。

李全教批林宜瑾抹黑，「那關於妳私德上的問題也請給出回應，不然選舉請正面點」，且選民抱怨找不到現任立委可拜託；李也回應，假如他雙重賄選，怎能參選，一切遭政治與司法迫害。

第6選區王定宇細數政績，表示國安相關六法都是他提案，服務市民、建設地方、守護國家是他的三大職責；不過陳永和指出，過去擔任里長反對掩埋場，王定宇曾聲援，最後卻感受到「拜託王不如自己來」；陳以信批評王的宣傳小冊子內很多是政府既定政策，王曾被報導私生活也不提告是否心虛，這樣子的民代已失格。

王定宇會後回應，有人用謾罵的方式爭取認同，自己用做事、政績和選民對話。

第1選區6名候選人有5人到場，民進黨賴惠員遭對手質疑中正大學碩士論文是抄襲，她再澄清，審核認定僅是引用不當，修正內容中。

第2選區民進黨郭國文與無黨陳昆和近來互相攻擊，昨反而少硝煙味，陳主打超量種電問題，郭說選區以南科為核心發展。

第3選區藍綠雙姝對決，國民黨姚正玉提出北區打造健康核心園區、安南區推動科技產業升級等；民進黨陳亭妃拿出手稿展示安南的發展歷程，指自己是國會爭取建設經費第1名的立委。

第5選區僅民進黨林俊憲出席，幫黨籍總統候選人賴清德拉票，指出賴是確保兩岸和平最好的人選，台南更是穩定台灣最關鍵的選區。

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