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彰化立委政見會／中捷延伸 楊曜聰、黃秀芳論戰

聯合報／ 記者劉明岩林宛諭／彰化報導

台中捷運綠線延伸彰化案引發藍綠攻防，昨天彰化縣立委政見會上，第二選區國民黨候選人楊曜聰批此案至今仍在紙上作業，現任民進黨立委黃秀芳失職，他若當選四年未動工，會自動辭職；黃秀芳反批對手抹黑，在她爭取下，行政院長陳建仁上個月表態將核定可行性評估報告。

至於一選區，晶鼎焚化爐話題持續延燒；三選區國民黨謝衣鳯未出席，民進黨吳音寧暗批謝家房地爭議；四選區也延續對交通的論戰。

第一選區有3名候選人，現任民進黨立委陳秀寳對國民黨阮厚爵指她護航晶鼎焚化爐一事，前天先控告阮涉嫌違反選罷法，昨政見會上，陳秀寳續批對手不實抹黑、造謠，自己會堅強面對；阮厚爵則表示，會督促政府全面禁止彰化設置焚化爐。

無黨蘇群傑說，選舉是一件很花錢的事，消滅年輕人從政的熱情，他相信，最好的民主選舉典範就是人民能冷靜看待民主是選賢與能，不是激情，也不是比財力比造勢場面。

第二選區國民黨楊曜聰批台中捷運綠線延伸彰化及彰化鐵路高架案仍在紙上階段，民進黨現任立委黃秀芳失職，他說，如果他當選立委，若四年內無法動工，他會自動辭職；黃秀芳則批對手抹黑，強調行政院長陳建仁已承諾核定捷運可行性評估，鐵路高架化則已進入綜合規畫階段。

第三選區4名候選人，國民黨現任立委謝衣鳯、中華統一促進黨候選人桂麗娜未到場，民進黨候選人吳音寧提出政見暗批謝衣鳯，指台糖土地待活化，可拿來興建社會住宅，而非讓特定人士購得做私人使用。

無黨籍Uber司機洪建興曾考書記官落選，此次參選希望推重罰酒駕、性侵、隨機殺人、虐童案，要喚起重視生命安全。

第四選區4名候選人，國民黨候選人鄭俊雄強調應政黨輪替，並批民進黨現任立委陳素月長期在立法院交通委員會，許多問題仍無法解決；陳素月則反擊說，不論彰化高鐵站接台鐵支線或林內交流道案都在進行中，是鄭俊雄「搞不清狀況」，雙方火花四射。

台灣雙語無法黨候選人鄭錫懋表示，盼大家把政黨票投給台灣雙語無法黨，他樂見台灣的雙語政策，只要大家的英文再好一點，對觀光也有幫助。至於中華文化共和黨、台灣創生發展協會總幹事蔡念諶則未到場。

2024選舉 2024立委選舉 台中捷運 楊曜聰 黃秀芳 2024中彰投立委

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