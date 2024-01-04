南投一選區政見會／蔡銘軒批圈地 馬文君駁奧步

南投縣立委第一選區政見發表會昨天舉行，5名候選人都到場闡述政見和理念。民進黨蔡銘軒以潛艦國造、住宅爭議猛攻國民黨馬文君；馬文君也批評民進黨中央執政8年，斷交、疫苗到缺蛋問題不斷，選舉只會以奧步攻擊、抹黑，兩人隔空交鋒，火藥味濃厚。

勞動黨許文忠認為藍綠惡鬥讓台灣發展停滯，只有打破藍綠改變才是南投選擇；小歐盟李圓恩特別關心兒童教育，希望到國會為兒童和小民發聲；無黨籍林金潭批政黨輪替都「烏魯木齊」，只有他才能為南投鄉親爭取建設。

蔡銘軒提出十多項政見，爭取輕軌到南投，行政院、立法院遷到南投、台中，讓中興新村重新活化，他批評馬文君擔任十多年立委這些建設都沒爭取，應該換他到立院打拚。

馬文君說，她爭取包括道路交通、都市景觀、社會福利、水利防汛等建設，鄉親都很有感。但前瞻預算8千8百億元，南投縣分配到80億元，現在預算都快花完了，民進黨候選人現在才喊爭取建設，只會越來越困難。

蔡銘軒痛批馬文君父親用省議員職權特權圈地，馬文君洩漏潛艦國造機密，他要馬文君「從實招來」，馬文君除了公共托育家庭等政見跳票，以家族特權牟利，讓年輕人產生相對剝奪感。

馬文君質疑，軍火掮客介入潛艦國造，可能洩漏國家機密，除了貪汙和影響國安，她是立委一定要監督到底，潛艦花了5百多億元還沒辦法下水，沒有問題嗎？花了5千多億元國防預算，一架飛機都沒拿到，她勇敢為國人監督，民進黨抹黑她，就是在幫軍火商說話，實在丟臉。

商品推薦