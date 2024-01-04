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蔡壁如：惡鬥卡建設 蔡其昌：裝睡叫不醒

聯合報／ 記者林佩均余采瀅劉柏均／台中報導
民眾黨台中市第一選區立委候選人蔡壁如。記者余采瀅／攝影
民眾黨台中市第一選區立委候選人蔡壁如。記者余采瀅／攝影

民進黨台中市第一選區立委候選人蔡其昌。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市第一選區立委候選人蔡其昌。記者余采瀅／攝影

立委選舉台中市公辦電視政見發表會昨起登場，一選區民眾黨候選人蔡壁如指海線鐵路雙軌、中捷藍線與中火減煤10多年無進展，民進黨候選人蔡其昌細數爭取的海線建設，反批蔡「裝睡的人叫不醒」。四選區民進黨現任立委張廖萬堅強調任內爭取經費，絕非市長盧秀燕口中的「睡覺立委」，對手國民黨廖偉翔則批他是「黨意立委」，背棄從政初衷。

昨天登場的是一、四選區，一選區4位候選人都到場，大甲區執業醫師賴信全說，孩子就讀國二、小六，大安國中一個年級只剩下23位學生，少子化情況嚴重，因而決定參選。

參選的金門大學副教授劉燈鐘說，海線建設長年未受重視，「舊蔡」跟「新蔡」都不是好菜，「燈亮鐘響」台中海線才有未來，主張設置高美國際觀光經濟區，辦理海洋文化節等政見。

蔡壁如批藍綠惡鬥，地方建設卡卡，高雄前鎮漁港需3000萬元經費，中央竟給81億元，反觀台中梧棲漁港爭取10億元，卻分10年撥給。她說，中捷藍線、海線鐵路雙軌與中火減煤等議題，中央、地方政黨不同，導致海線建設10多年來停滯。

蔡其昌則反駁，若高雄漁港經費給太多，監察院會調查，台中港經費編列，是因漁會逐年申請；至於中捷藍線、海線鐵路雙軌，莫非市府效率太差，現在第1機組已蓋好，而海線雙軌化行政院長陳建仁允諾，本月進行相關核定。

四選區有5位候選人，台灣雙語無法黨候選人林中翊未到場，同黨候選人李海碩表示「不要投票給我，投給你原本就支持的候選人」，他是薇閣國際學校校長，陳述對語言學習的想法。無黨籍候選人陳志彬主張「兩岸統一」，但要以「中華民國」作國號，省會設在台中市，應善用九二共識基礎，發揚中華文化。

民進黨候選人張廖萬堅表示，四年來提出150項教育政見、爭取24億元，並非盧秀燕口中的「睡覺立委」，也呼籲對手真的想改變，應認真傾聽民意，點滴累積努力才會改變。

廖偉翔質問張廖，為何反對「盡速採購疫苗至4000萬劑」提案，並秀出其他法案投票紀錄，證明句句屬實，針對張廖提告，廖說「都是事實有甚麼好告的」，抨擊對手浪費司法、社會資源。

台中市公辦電視政見會在各地有線電視系統台與YouTube頻道播出，今晚7時將播出二、三、五選區，七選區明晚7時30分播出。

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