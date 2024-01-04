封路塞車招怨賴品妤道歉 廖先翔批讓汐止人擔苦果

新北第12選區民進黨立委候選人賴品妤申請忠孝東路封路，布置「汐止新未來選前之夜」場地，昨早造成大塞車惹民怨，賴品妤昨說，造成鄉親困擾，非常不好意思，並一早就協調警方協助疏導交通。對手廖先翔表示，賴營沒有用心造成失誤，卻由汐止人承擔。

賴品妤昨晚在汐止田徑場旁、新興路和仁愛路間的忠孝東路辦造勢活動，民進黨總統、副總統候選人賴清德、蕭美琴和行政院前院長蘇貞昌等人到場，拉抬選情。主辦單位前晚封路搭設舞台、棚架和排放塑膠椅。

昨早上班尖峰時段，行駛忠孝東路的上班族車潮被擋在仁愛路口無法直行，須等待左轉號誌改走新台5路，造成回堵。有人上網抱怨，「賴營規畫封路時，沒想到會下雨會塞車」、「好有前瞻的候選人」、「上下班時間封路？」、「4年立委都不知道汐止交通狀況嗎？」

賴品妤昨回應，「不好意思打擾了」，為盡可能不讓選舉活動影響大家，黨部提前10天在汐止辦選前之夜，原預計在運動場舉辦，但草坪維護作業無法借用，最後剩忠孝東路可申請，事前也設改道指示牌並請義交協助引導。

賴說，因活動有封路需求，又剛好下雨，造成鄉親困擾，一早便請團隊成員到現場了解，並協調警方協助，大家的建議她都收到了，「汐止的交通問題，是她4年來最關注並積極解決的問題，未來一定會更加注意」。

國民黨立委候選人廖先翔說，出現這樣的局面，只能說賴品妤太不了解汐止交通敏感性，沒有用心造成失誤，卻由汐止人承擔，且發生在說要改變汐止交通的賴品妤身上，格外諷刺。

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