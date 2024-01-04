相互質疑政治獻金 苗栗邱鎮軍、曾玟學直球對決

苗栗縣第2選區2名立委候選人昨天都以「直球對決」口號開記者會，質疑對手政治獻金來源。國民黨邱鎮軍批曾玟學「雲豹駙馬爺」，打著改革形象，卻是綠營財團供養的棋子；曾玟學回應，所有政治獻金合法透明，不要雙標，並反問邱鎮軍是否收受染紅、染黑的錢參選。

邱鎮軍總部上午質疑，查閱監察院的資料可知曾玟學申報的政治獻金，其中4筆各10萬元都與雲豹能源關係匪淺，背後的勢力顯然不單純。

邱陣營表示，曾玟學跟「雲豹小公主」賴品妤交往後，議員選舉就獲相關資源挹注，立委選戰應誠實公布政治獻金明細，不要打著改革形象，卻是綠營財團供養的棋子。

曾玟學下午回應，所有的政治獻金合法、透明公開，細數國民黨收受綠能公司超過千萬政治獻金，如邱鎮軍覺得有問題，請不要雙重標準。

曾玟學也反問邱鎮軍，是否拿統促黨幹部及染毒遊藝場的錢；連任苗栗市長政治獻金僅8萬元，卻有大量的精華看板及選戰支出，是否拿染黑、染紅的錢選舉；選完市長更買了房子，請問錢從哪裡來，以及競選經費是否有來自染毒遊藝場的收入等。

邱陣營回應，相關捐款是朋友基於好意支持，與對方個人背景無關；曾玟學面對質疑卻不敢公布政治獻金明細，這才是問題核心。

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