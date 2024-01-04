竹縣立委政見會 聚焦交通、教育議題

新竹縣立委選舉公辦政見會昨登場，1選區候選人聚焦解決塞車痛點，踴躍提解方，2選區則提出教育議題，現任立委時代力量王婉諭、國民黨林思銘更隔空交火，互比立院表現與在地服務，強調自己才是優秀立委。

1選區國民黨立委候選人徐欣瑩說，要新闢高架橋或替代道路打通塞車瓶頸，湖口、新埔到竹北要新闢道路，加速台1線替代道路工程，西濱快速道路鳳鼻到香山段爭取高架並加強公共運輸能量。民進黨詹紀緹指交通要提升，將爭取台31線延到竹北，推動鐵路地下化，汰換老舊橋梁，打造便捷安全道路。綠黨余筱菁強調終結交通地獄、爭取交通平權。

台灣維新黨劉復嵐籲農業改革和鄉鎮要自主財源，並邀其他候選人一起辯論。小民參政歐巴桑聯盟劉台穠提出兒童審議法制化，呼籲社會救助法申請資格彈性化。

2選區立委候選人王婉諭說，她和林思銘都是「立院菜鳥」，但問政表現、質詢提案等都比林思銘多；林思銘回應，他幫竹縣爭取近70億元的建設補助，服務案超過8000件，能深耕家鄉與監督中央。

民進黨曾聖凱也提教育政見，包括爭取設立高中與保障就近入學，導入智慧教學、特色教育平衡城鄉落差等。王婉諭呼籲廣設公幼公託，竹縣增班增校，溪南、溪北都有完全中學。林思銘批評，民進黨把縣民當二等公民，高中增班和設校，地方一再請命卻狠遭甩鍋，應政黨輪替；他也強調將努力爭取公立高中增額增班，增設高中刻不容緩。

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