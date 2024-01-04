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選前黃金周 藍綠大咖桃竹拚場

聯合報／ 本報記者／連線報導

選前最後黃金周藍綠在桃竹拚場，周六上午民進黨、下午國民黨分別一前一後到竹市造勢，晚間藍綠正副總統候選人都在中壢辦團結晚會，搶客家票意味濃，主帥侯友宜、賴清德隔天在桃園仍有車掃等活動。民眾黨柯文哲昨天已在桃園掃街助選，周末轉戰中台灣造勢。

民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴，6日上午都將替立委候選人林志潔助陣，催出基本盤，國民黨高雄市前市長韓國瑜、前總統馬英九等人，下午幫立委鄭正鈐大型造勢站台，也要全力鞏固基本盤。

賴清德、蕭美琴和蔡英文總統6日晚間將出席中壢大造勢，同時國民黨也在中壢舉辦團結晚會，侯友宜、趙少康、韓國瑜和黨主席朱立倫都參加。

隔天周日，賴清德先後出席中壢區全國新住民後援會、1選區立委候選人鄭運鵬造勢活動，侯友宜則規畫在南桃園率車隊拜票。

賴清德桃園競總姐妹後援會總會長、議會民進黨總召呂林小鳳指出，很多支持者一周前就踴躍報名，今年總統電視政見發表和辯論會將激化民進黨支持者投票，桃園仍然可延續2020年蔡英文大贏氣勢，獲得中間選民認同。

行政院副院長鄭文燦則喊出桃園總統要贏8萬票，6席立委都有機會當選。事實上，賴、蕭今起一連4天將分進合擊搶攻桃園選票，也是為搶立委和政黨票，拚國會過半。

侯友宜桃園競總執行長、議會黨團總召梁為超表示，以往出來投票的中間選民有65%傾向換黨執政，目前關鍵在棄保效應發酵程度，最後關頭大造勢希望能催票集中投侯康配，達到多數人期望換黨執政。

國民黨桃園市黨部表示，桃園總統票贏越多越好，有助侯康配在北部擴大領先，6席立委全壘打應該是國民黨才能辦到；議長邱奕勝說，今年小雞很強，可望和母雞相輔相成，帶動整體的氣勢。

民眾黨6日尚未安排大型造勢，總統候選人柯文哲昨天到桃園掃街加助選，9日副總統候選人吳欣盈將車隊掃街。市黨部主委黃成峻表示，民眾黨在桃園2大目標不變，包括青年投票率衝破8成、加強柯文哲主要票源，另政黨和總統支持度衝第一。

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