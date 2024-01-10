整理包／拚政黨票生存戰！看歷屆不分區立委席次變化 這數字牽動國會布局

2024總統立委選舉即將在13日登場，選民除了投正副總統與區域立委，也將決定攸關不分區立委的政黨票。在藍綠地方實力穩固的環境下，小黨唯有衝高政黨票進入國會，以累積政治能量、為更多議題發聲，能不能成為國會關鍵少數，就在政黨票。

《聯合新聞網》帶讀者了解如何產生不分區立委，以及整理各黨於2008年至2020年，過去四次選舉的不分區席次消長。

2008年改制後，國會席次有113席，包含73席區域立委、6席原住民立委、34席不分區立委，前兩者由選區高票者當選，34席不分區則由達到5%以上政黨得票率的政黨，依得票率比例分配，且各黨當選名單中，婦女不得低於二分之一。5%這數字牽動國會布局。

計算方式為34席乘以政黨得票率，所得的「整數」就是各黨分配的當選名額。依規定分配後，如有剩餘名額，則依各政黨分配當選名額後的餘數大小，依序分配名額，餘數相同時，以抽籤決定。

以2020選舉為例，達成5%以上政黨票得票率的政黨有4個，能參與分配34席不分區席次，分別是國民黨13席、民進黨13席、民眾黨5席和時代力量3席。而親民黨政黨得票率3.66%，無緣分配席次，加上區域立委未有斬獲，因此2020缺席國會，但因得票率達3%，仍可獲得維繫政黨經營的補助款。至於得票率3%以下也有相關辦法，本文不再贅述。

若小黨要領進入國會門票，得衝刺5%政黨得票率，不過跨過這門檻也很困難，回顧過去4屆立委選舉，可看出藍綠得票率幾乎平分秋色。2016年選舉有很多個小黨參選，共有19個政黨爭搶不分區。但投票結果出爐後，除了國民黨（26.93%）、民進黨（44.09%）仍大幅高於門檻外，其餘17個政黨，僅有時代力量（6.11%）、親民黨（6.53%）符合門檻進入國會，可見要分配34席不分區相當不容易。

在國會中的小黨，除了力求增加席次，更得力保原有席次，從歷年不分區席次變化中，更能看出小黨和藍綠席次懸殊。以親民黨不分區來說，2012年獲2席、2016年獲3席、2020則未獲一席；時代力量是2016年獲2席、2020年獲3席；而2020年民眾黨儘管在區域和原民立委選舉中全軍覆沒，卻在不分區拿下5席，成為國會第三大黨。

2024年不分區立委選舉是小黨關鍵之役，親民黨主席宋楚瑜喊出「重返國會」，並盼能爭取3到4席立委以成立黨團；時代力量則訂出不分區席次「坐2望3」的目標，力保國會原有席次；民眾黨也盼從國會5席，增加至「雙位數」席次，以維持三強鼎立的局勢。

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