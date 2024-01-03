政見會後 蔡其昌：將努力、願景說明清楚 蔡壁如：該換一盤新蔡
台中市立委電視政見發表會今登場，第一選區4位立委候選人政見發表順利結束，會後民進黨立委候選人蔡其昌受訪，他將過去努力、未來願景說清楚，有一些事情該釐清要釐清。民眾黨立委候選人蔡壁如反駁，對手提藍線捷運、海線雙軌為何不能核定等，她認為是「推託之詞」，中央跟地方不能因政黨不同，就不合作。
中一選區電視政見會後，蔡壁如受訪表示，「舊蔡10多年來沒有建設，應該換一盤新蔡！」、「藍天加白雲，海線更幸福，我可以跟盧秀燕市長好好合作，建設海線」。
蔡壁如表示，今天將自己的政見清楚說明，蔡副院長一再提示，藍線捷運、海線雙軌為何不能核定、中火他很努力推動等，她認為都是「推託之詞」，中央跟地方不能因為政黨不同，就不合作，這也是蔡其昌10多年來的包袱。
話鋒一轉，蔡壁如說，她來自空降，優勢就是沒有包袱、該做就做，對手批評她的論文是詐騙，她強調「沒有人對自己論文會蓄意欺騙」，她誠實面對自己的論文，當時很多人質疑，她毅然決然辭去立委身分，但現在許多民進黨立委遇到論文風波，卡到選舉就死不認錯。
蔡其昌表示，他將對選民的話說明清楚，過去努力、未來願景說清楚，「有一些事情該釐清要釐清」。
中一選區共有1號民眾黨蔡壁如、2號無黨籍賴信全、3號無黨籍劉燈鐘、4號民進黨蔡其昌登記參選。
大甲區執業醫師賴信全表示，自己孩子就讀國二、小六，大安國中一個年級只剩下23位學生，身為兒科醫師深感少子化情況很嚴重，採最低成本方式參選。
關於政黨惡鬥，賴每次發文會接到關切電話，問他罵中央、還是地方？賴強調，他都罵，因為政府沒有超前部屬，他才傷腦經規劃疫苗注射、設置快篩站等，政治真的決定每個人的生活。
談及為何參選，他指出，很多都是媽祖的安排，原本中一區選情冷，蔡副院長躺著都可以上，蔡壁如空降增溫選情，加上一位忠貞黨員卻非政黨支持的候選人參選，「我們要用什麼價值觀教孩子打拚？」
金門大學副教授劉燈鐘說，台中海線許多強項未受到重視，相當可惜，看不到中央與地方政府建設。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言