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彰化鄭俊雄痛斥競選旗幟看板被破壞 陳素月陣營：請警方勿枉勿縱

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日來看版與旗幟不斷被破壞，已報警抓到一名可疑男子。圖／鄭俊雄競總提供
彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日來看版與旗幟不斷被破壞，已報警抓到一名可疑男子。圖／鄭俊雄競總提供

總統、立委選舉進入倒數白熱化階段，彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日來看版與旗幟不斷被破壞，已報警抓到一名可疑男子，認為是綠營立委陳素月支持者不理性行為，要求陳陣營應約束支持者；陳素月競總則回應，請警方毋枉毋縱，依法辦理，也呼籲，雙方支持者都應抱持理性，不樂見任何不理性的破壞行為。

鄭俊雄表示，一個多月來不斷發現他們的競選旗幟和看版被破壞，一開始他們都不想擴大事端，工作人員自行派人修復，但近來變本加厲，員林市、永靖鄉、社頭鄉等地都發現競選旗幟和看版依舊被「系統性」的破壞，否則旗幟怎麼會被破壞一整排，由於不斷有支持者前來通報，大家都很不滿。

昨日鄭競總又接獲多位民眾通報，明確指出在員林市員集路二段384巷沿大饒路803巷一帶，有20多面的選舉旗幟及看板遭到破壞，競總執行長到現場確認後，即向員林分局林厝派出所報案。

鄭競總表示，經警方調閱現場監視器後，發現一名男子在旗幟周邊徘徊，凡是他經過的地方，旗幟不久後就會傾倒，因男子可能擔心立即傾倒會被發現，只割斷上方的固定膠帶，讓競選旗幟因支撐力不足而在他離開後傾倒，而在沒有監視器的地方，他就用力將小型看板拉扯掉，警方已將該男子逮捕歸案。不過今天上午又傳出有被破壞的旗幟，競總也在了解中。

鄭俊雄說，選情越來越激烈，有民眾會用比較激烈的方式支持特定候選人，但他還是希望選舉能夠回歸理性，也希望對手陳素月陣營能約束、勸告其競選團隊及支持者，千萬不要再以身試法，否則將依法處理。

陳素月競總則回應，針對雙方選舉旗幟紛傳遭破壞事件，競選總部呼籲支持者應抱持理性，不樂見任何不理性的破壞行為。如有明確事證，請警方毋枉毋縱，依法辦理。相關行為涉及刑法毀損罪與選罷法等相關規定，可處5年以下有期徒刑，提醒並呼籲民眾請勿以身試法。

員林警分局初步調查，涉嫌破壞競選旗幟的楊姓男子說他是為了拿桿上的國旗，才不小心讓候選人旗幟掉落，警方還在調查其犯案動機，已依毀損與違反選罷法移送彰化地檢署偵辦。

彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日來看版與旗幟不斷被破壞，已報警抓到一名可疑男子。圖／鄭俊雄競總提供
彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日來看版與旗幟不斷被破壞，已報警抓到一名可疑男子。圖／鄭俊雄競總提供
彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日來看版與旗幟不斷被破壞，已報警抓到一名可疑男子。圖／鄭俊雄競總提供
彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日來看版與旗幟不斷被破壞，已報警抓到一名可疑男子。圖／鄭俊雄競總提供
彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日看版與旗幟不斷被破壞，甚至他的看板被人破壞後，再掛上對手立委陳素月的看版。圖／鄭俊雄競總提供
彰化第四選區國民黨籍立委候選人鄭俊雄今天痛批近日看版與旗幟不斷被破壞，甚至他的看板被人破壞後，再掛上對手立委陳素月的看版。圖／鄭俊雄競總提供

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