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政見發表會 蔡其昌喊爭取橘線延伸清水 蔡壁如批海線過去十年沒改變

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民眾黨台中市第一選區立委候選人蔡壁如。記者余采瀅／攝影
民眾黨台中市第一選區立委候選人蔡壁如。記者余采瀅／攝影

台中市立委電視政見發表會今日起登場，今天首日，由第一選區4位立委候選人政見發表交鋒。民進黨立委候選人蔡其昌說，讓故鄉愈來愈好，是他從政最主要的目標之一，也呼籲盧秀燕市長可以支持海線鐵路高架化的經費，並將捷運橘線延伸到清水。民眾黨立委候選人蔡壁如則批評，海線過去10幾年都沒有改變，「民主社會做不好就換人做」，蔡其昌有實力，但她有名氣，相信海線這次可以翻轉。

蔡其昌會前受訪表示，他今天平常心，把這幾年來在海線爭取的建設，幫人民解決的困難，把過去完成的工作，沒有辜負選民所託，跟選民報告，對他而言是如數家珍，並把未來要努力的方向也跟選民說明，海線需要一個會做事、有能力，超越黨派的立委。

蔡其昌說，他在海線出生長大，海線風頭水尾，不比其他地區或鬧區有豐厚資源，需要民代反映地方心聲，爭取預算，解決問題，「讓故鄉愈來愈好，是他從政最主要的目標之一」，這也是為了海線鄉親，跟地方拚搏的事情。

蔡其昌說，還有很多事情沒有做好，像是市府規畫的捷運橘線可以到清水，不只有停在清泉崗機場；另外，也希望中央與地方合作，盧市長可以盡速支持並編列40%海線鐵路高架化的經費，對海線發展很重要，他也會持續努力爭取與推動海線重大建設。

蔡壁如表示，鄉親告訴她，海線過去10幾年都沒有改變，包括捷運藍線與海線雙軌化都應該立即核定與開工，為何過去10幾年來區域立委都不做事？到了選舉才壓著陳建仁來會勘，但陳也不核定，都底是什麼問題？「民主社會，做不好就換人做」，她也關心中火無煤，讓中部可以不用再用肺發電。

蔡壁如說，蔡其昌實力雄厚，每隔兩三天就辦一次活動，真的很有錢，讓她相當羨慕。林靜儀也是空降，蔡其昌卻說那是舊思維，現在又整天說她是空降，都不覺得前後矛盾。其實有了台灣高鐵後，距離不是問題，資訊傳遞也不是問題。

蔡壁如強調，蔡其昌十多年實力不能小覷，但空降有空降的優勢，她來自基層，沒有包袱，也願意傾聽民意，這是她的優勢，「蔡其昌有實力，但她有名氣，相信海線這次可以翻轉」。

民進黨台中市第一選區立委候選人蔡其昌。記者余采瀅／攝影
民進黨台中市第一選區立委候選人蔡其昌。記者余采瀅／攝影

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