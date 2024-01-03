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台南第二選區／人格保衛戰 雲林第二選區／政見對政績

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎鄭惠仁陳雅玲萬于甄／連線報導

立委候選人積極搶攻選票，台南市第2選區再現攻防，民進黨郭國文指控對手無黨陳昆和攻擊牽連到家庭，陳反控郭一再含沙射影抹滅人格；另，雲林第2選區綠營劉建國成立醫事後援會，藍營邱良閱公布調升老農津貼等農業政見，互別苗頭。

郭國文由綠營議員陪同開記者會，播影片指控陳昆和造勢場合有學者嘲諷郭農家背景素質不好，郭批評，選戰迄今陳不斷抹黑，近來人身攻擊，該公開道歉；陳昆和競總反駁稱，只檢視公眾領域事務，反觀郭國文陣營一再抹滅他人格，攻擊政績，分明「打人喊救人」。

雲林2選區民進黨劉建國則由醫事團體齊聚成立後援會，綠營立委邱泰源肯定劉爭取到唯一的國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心等；國民黨邱良閱則公布農業政見，包括要求調漲公糧收購價格、老農津貼調升到1萬元、提高秧苗天然災害救助金、簡化農損提報作業等。

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