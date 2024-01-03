聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄第二選區／邱志偉打親子牌 曹桓榮辦音樂會

聯合報／ 記者宋原彰吳慧芬王宏舜／連線報導
高雄第2選區爭取連任的民進黨立委邱志偉掃街拜票。記者宋原彰／翻攝
高雄第2選區爭取連任的民進黨立委邱志偉掃街拜票。記者宋原彰／翻攝

高雄第2選區國民黨立委候選人曹桓榮路口揮手拜票。記者宋原彰／翻攝
高雄第2選區國民黨立委候選人曹桓榮路口揮手拜票。記者宋原彰／翻攝

下周六就要投票，爭取4連霸的高雄2選區民進黨立委邱志偉辦大型氣墊樂園爭取親子票，同選區國民黨候選人曹桓榮則辦音樂會拉近選民距離，要翻轉北高雄綠地；勞動部長許銘春昨為第3選區立委候選人李柏毅助選、掃街拜票，同選區國民黨候選人李眉蓁則參加舞蹈活動與選民同歡。

「每天都很關鍵！」邱志偉表示，台灣面臨少子化，將持續爭取增加公托、公幼及教育資源，要求空軍成立非營利幼兒園，今年8月開班，因應橋頭園區就業人口，爭取高科園區實驗中學設立，2年後開始招生。

曹桓榮近日在第2選區8個行政區辦「侯您幸福繁榮，廟口音樂會」，希望讓民眾感受，原來許多平常少接觸的政治人物能走入群眾，和大家沒有距離，雖然投入選戰很辛苦，但相信「高雄要翻轉了」。

勞動部長許銘春昨請假南下為第3選區民進黨立委候選人李柏毅助選，陪李車隊掃街拜票，稱讚李關注勞工權益，希望李能進入立院。

第3選區國民黨立委候選人李眉蓁除街頭拜票，晚間參加市議員陳玫娟主辦的「舞出蓁人生」排舞表演活動，邀請數個里排舞班聯誼互動，爭取選民認同。

蘇震清日前聲請暫時解除限制出海，台灣高院裁定，蘇為選民服務有搭乘交通船需求，因此暫行解除蘇震清本月4日限制出海處分。

2024選舉 2024立委選舉 2024高屏離島立委

延伸閱讀

影／勞動部長許銘春為李柏毅請假南下 期盼他成為劉世芳的接班人

大岡山立委邱志偉吸親子票 藍營曹桓榮靠音樂會凝聚選票

高院准了！ 立委蘇震清這1天可以「出海」到小琉球10小時

李佳芬現身南部首場助選 稱拋頭露面挺「高雄帥哥」

相關新聞

遭指疑似不雅影片流傳 羅致政發5點聲明：深偽造假、明將提告

選戰倒數11天，有網路媒體報導，網路上流傳民進黨立委羅致政不雅影片。羅致政今晚發出5點聲明強調，影片並非他本人，而是深偽...

蔣萬安、陳時中輔選較勁 市長延長戰

選戰倒數，北市各選區立委激戰，市長蔣萬安、衛福部前部長陳時中昨天都到中山區為小雞輔選，北市藍綠競選總部主委同時對壘，被視...

吳思瑤邀女力加持 張斯綱諷派系團抱 侯漢廷批炒作性別

北市士林、北投立委選區近期因前衛生署長楊志良助選國民黨候選人張斯綱時失言掀波，屏東縣長周春米昨為此北上力挺民進黨候選人吳...

陳其邁台中拉票 盧秀燕批綠兩串蕉

台中市立委選情激烈，高雄市長陳其邁昨北上，和立委黃國書陪同民進黨立委候選人江肇國掃菜市場，陳說盧秀燕雖是台中市長，但選民...

台南第二選區／人格保衛戰 雲林第二選區／政見對政績

立委候選人積極搶攻選票，台南市第2選區再現攻防，民進黨郭國文指控對手無黨陳昆和攻擊牽連到家庭，陳反控郭一再含沙射影抹滅人...

高雄第二選區／邱志偉打親子牌 曹桓榮辦音樂會

下周六就要投票，爭取4連霸的高雄2選區民進黨立委邱志偉辦大型氣墊樂園爭取親子票，同選區國民黨候選人曹桓榮則辦音樂會拉近選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。