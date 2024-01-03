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高雄第二選區／邱志偉打親子牌 曹桓榮辦音樂會
下周六就要投票，爭取4連霸的高雄2選區民進黨立委邱志偉辦大型氣墊樂園爭取親子票，同選區國民黨候選人曹桓榮則辦音樂會拉近選民距離，要翻轉北高雄綠地；勞動部長許銘春昨為第3選區立委候選人李柏毅助選、掃街拜票，同選區國民黨候選人李眉蓁則參加舞蹈活動與選民同歡。
「每天都很關鍵！」邱志偉表示，台灣面臨少子化，將持續爭取增加公托、公幼及教育資源，要求空軍成立非營利幼兒園，今年8月開班，因應橋頭園區就業人口，爭取高科園區實驗中學設立，2年後開始招生。
曹桓榮近日在第2選區8個行政區辦「侯您幸福繁榮，廟口音樂會」，希望讓民眾感受，原來許多平常少接觸的政治人物能走入群眾，和大家沒有距離，雖然投入選戰很辛苦，但相信「高雄要翻轉了」。
勞動部長許銘春昨請假南下為第3選區民進黨立委候選人李柏毅助選，陪李車隊掃街拜票，稱讚李關注勞工權益，希望李能進入立院。
第3選區國民黨立委候選人李眉蓁除街頭拜票，晚間參加市議員陳玫娟主辦的「舞出蓁人生」排舞表演活動，邀請數個里排舞班聯誼互動，爭取選民認同。
蘇震清日前聲請暫時解除限制出海，台灣高院裁定，蘇為選民服務有搭乘交通船需求，因此暫行解除蘇震清本月4日限制出海處分。
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