板橋社後輕軌建不建？ 藍綠候選人互槓
距投票倒數10天，候選人分秒必爭衝刺，交鋒火花增多。新北板橋西區國民黨立委候選人林國春昨開記者會，批對手民進黨立委張宏陸競選看板的社後輕軌、國家兒童未來館政見是「膨風」。張宏陸回擊，社後捷運與國家兒童未來館是進行中的建設，請林國春別扯板橋人後腿。
林國春說，社後輕軌是張宏陸常掛嘴邊的政績，張無視於中央委託新北市政府的報告內容早已表示不可行，今年選舉想再騙一次。板橋兒童未來館也被張宏陸當重要表現，地方卻擔心蓋成後成為燒錢的蚊子館，若想對兒童有所照顧，還不如實踐他提出的夜間托育免費政策，而不是好大喜功的面子工程。
張宏陸回擊，搞不清楚林國春想表達什麼，社後捷運與國家兒童未來館都是進行中的建設，事實擺在眼前了，到底哪裡膨風？難道林國春不想板橋有這兩項建設嗎？
新北汐止選區是另個激戰區，民進黨屏東縣長周春米昨到汐止金龍市場，陪拚連任的賴品妤，周春米送屏東蓮霧給賴品妤，祝賴繼續「連」任，繼續服「務」。
賴品妤的對手、國民黨候選人廖先翔昨清晨站在汐止車流量最大的新台五路、大同路口，接著轉往瑞芳徒步掃街至中午，再和里長、志工座談聯誼，傍晚再徒步跟垃圾車向選民拜票。
新北土城、三峽選區選情膠著，國民黨林金結找副總統候選人趙少康陪車隊掃街衝聲勢。
尋求連任的民進黨吳琪銘則找藝人李㼈到市場掃街，強攻婆媽票。
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