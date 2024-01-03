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桃園第二選區 涂權吉vs.黃世杰「水利會還民」大戰

聯合報／ 記者翁唯真朱冠諭曾增勳張睿廷／連線報導
桃園市長張善政（右四）昨與第二選區國民黨立委候選人涂權吉（右五）站路口拜票。記者翁唯真／攝影
桃園市長張善政（右四）昨與第二選區國民黨立委候選人涂權吉（右五）站路口拜票。記者翁唯真／攝影

桃園市第二選區民進黨立委候選人黃世杰（左）昨在觀音站路口向民眾問好。圖／黃世杰競辦提供
桃園市第二選區民進黨立委候選人黃世杰（左）昨在觀音站路口向民眾問好。圖／黃世杰競辦提供

桃園市立委第二選區藍綠纏鬥，國民黨候選人涂權吉最近打出「水利會還給農民」政見，直搗對手民進黨立委黃世杰票源，強調當選後推動水利會恢復舊制，還批黃對當年修法改官派表決棄權、對不起農民。黃世杰則說，過去因反對官派受黨紀處分，立場迄今未變，涂未曾關心農民權益，選舉到了才呼口號，相信農友自會分辨。

涂權吉昨由桃園市長張善政陪伴到楊梅區站路口拜票，張善政大讚涂權吉議員任內表現傑出，喊話「讓楊梅人進立法院」；黃世杰也由議員許更生陪同到觀音區站路口向民眾問好，獲不少路人回應。

涂權吉表示，民進黨貿然將農田水利會改為官派的農田水利署，掠奪農民權益與資產，農民也抱怨改制後效率和福利變差，決定幫農民發聲。

涂權吉說，前桃園水利會長黃金春宣布支持「為農民討公道」和「反官派、支持水利會自治」的候選人，與他的政見「將水利會還給農民」不謀而合；過去農民支持黃世杰，但黃在立院逐條表決棄權，相信農民會轉為支持自己。

黃世杰父親黃金德曾是桃園水利會總幹事，黃世杰說，水利會改制以來為農民全力監督中央、顧好福利，當年反對官派因此受黨紀處分，立場迄今未變，他也不認同憲法法庭判決，未來若有機會修法，會持相同態度為農民發聲。

黃世杰說，涂權吉未曾關心農民權益，選舉到了才呼口號，相信農民朋友自會分辨，誰才是一路真正照顧農民的人。

至於一選區持續激戰，民進黨立委鄭運鵬昨細數南崁溪整治、桃林鐵路改造和爭取公園等政績，近期也換新看板，反諷國民黨總統候選人侯友宜當「包租公」；國民黨立委候選人牛煦庭說，近期會換看板回擊，選前最後一周將邀市井小民助講，和綠營「搶救運鵬大兵」的陣仗強烈對比。

五選區民進黨立委候選人劉仁照昨至台北地檢署按鈴，告發國民黨立委呂玉玲在公開場合送市價近百元「精美指甲剪組」，涉及賄選，呂出示單據回應，單價僅28.73元符合選罷法規定，譴責對手抺黑、濫訴沒完沒了。

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