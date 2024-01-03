聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳其邁台中拉票 盧秀燕批綠兩串蕉

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中報導
台中市長盧秀燕（右）昨陪國民黨立委候選人廖偉翔（中）車掃，受到熱烈歡迎。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕（右）昨陪國民黨立委候選人廖偉翔（中）車掃，受到熱烈歡迎。記者劉柏均／攝影

高雄市長陳其邁（右）、立委黃國書（左）昨陪民進黨立委候選人江肇國（中）掃街。記者余采瀅／攝影
高雄市長陳其邁（右）、立委黃國書（左）昨陪民進黨立委候選人江肇國（中）掃街。記者余采瀅／攝影

台中市立委選情激烈，高雄市長陳其邁昨北上，和立委黃國書陪同民進黨立委候選人江肇國掃菜市場，陳說盧秀燕雖是台中市長，但選民是看候選人。盧秀燕昨站上國民黨立委候選人廖偉翔車隊一同掃街，她說，民進黨大咖跑台中多趟，但連條捷運藍線都無法答應，「兩串蕉」無助選情，陳其邁來也無能為力。

中六選區江肇國和國民黨對手羅廷瑋選情拉据，陳其邁昨與黃國書，陪自家子弟兵江肇國到南區健康黃昏市場掃街，攤商爭相合照，還送上蒜與鳳梨，象徵凍蒜與好彩頭。

號稱「暖男市長」的陳其邁說，盧是現任市長，但選舉要看候選人表現，與重大議題的態度，對選民服務認真才重要；他放心不下江肇國，選情膠著要堅持到最後，江過去是他的國會助理，對法案、預算嫻熟，當選能馬上上手。

黃國書說，中六選區激戰，若江勝選，代表「中西東南區的母雞黃國書打贏了盧秀燕」。江肇國說，「暖男」送暖，盼衝出好成績。

至於羅廷瑋今天將到台中地檢署，控告對手發放抹黑文宣，違反選罷法意圖使人不當選。

盧秀燕昨下午請假，陪廖偉翔到中四選區車隊掃街，國民黨議員朱暖英、劉士州也現身力挺，車陣中還有人搖下車窗、伸手比讚。

盧秀燕說，民進黨在中部選情沒把握，蔡英文總統等大咖來拜票，但都是雙手空空，捷運藍線也沒答應，中部民眾怎麼會感激？即使陳市長來也無能為力，他只是眾多助選的人之一，只希望他多消費。

盧強調，選能幫台中爭取建設的廖偉翔，才能促進捷運核定，她對選情有信心。廖偉翔說，大家期待政黨輪替，他有信心會繼續努力。

廖偉翔對手、民進黨立委張廖萬堅昨在西屯、南屯車隊掃街，傍晚更站在主要路口，為選情做最後衝刺。

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 盧秀燕 廖偉翔 陳其邁

延伸閱讀

綠營要角勤跑台中拚選情 盧秀燕：「兩串蕉」無助選情

陳其邁至台中陪掃市場 稱江肇國唯一缺點「長得比我帥」

日本石川地震 陳其邁︰高雄已待命做好救援準備

影／盧秀燕率立委候選人拜票 路過民眾熱情回應比OK！

相關新聞

遭指疑似不雅影片流傳 羅致政發5點聲明：深偽造假、明將提告

選戰倒數11天，有網路媒體報導，網路上流傳民進黨立委羅致政不雅影片。羅致政今晚發出5點聲明強調，影片並非他本人，而是深偽...

蔣萬安、陳時中輔選較勁 市長延長戰

選戰倒數，北市各選區立委激戰，市長蔣萬安、衛福部前部長陳時中昨天都到中山區為小雞輔選，北市藍綠競選總部主委同時對壘，被視...

吳思瑤邀女力加持 張斯綱諷派系團抱 侯漢廷批炒作性別

北市士林、北投立委選區近期因前衛生署長楊志良助選國民黨候選人張斯綱時失言掀波，屏東縣長周春米昨為此北上力挺民進黨候選人吳...

陳其邁台中拉票 盧秀燕批綠兩串蕉

台中市立委選情激烈，高雄市長陳其邁昨北上，和立委黃國書陪同民進黨立委候選人江肇國掃菜市場，陳說盧秀燕雖是台中市長，但選民...

台南第二選區／人格保衛戰 雲林第二選區／政見對政績

立委候選人積極搶攻選票，台南市第2選區再現攻防，民進黨郭國文指控對手無黨陳昆和攻擊牽連到家庭，陳反控郭一再含沙射影抹滅人...

高雄第二選區／邱志偉打親子牌 曹桓榮辦音樂會

下周六就要投票，爭取4連霸的高雄2選區民進黨立委邱志偉辦大型氣墊樂園爭取親子票，同選區國民黨候選人曹桓榮則辦音樂會拉近選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。