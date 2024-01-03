陳其邁台中拉票 盧秀燕批綠兩串蕉

高雄市長陳其邁（右）、立委黃國書（左）昨陪民進黨立委候選人江肇國（中）掃街。記者余采瀅／攝影

台中市立委選情激烈，高雄市長陳其邁昨北上，和立委黃國書陪同民進黨立委候選人江肇國掃菜市場，陳說盧秀燕雖是台中市長，但選民是看候選人。盧秀燕昨站上國民黨立委候選人廖偉翔車隊一同掃街，她說，民進黨大咖跑台中多趟，但連條捷運藍線都無法答應，「兩串蕉」無助選情，陳其邁來也無能為力。

中六選區江肇國和國民黨對手羅廷瑋選情拉据，陳其邁昨與黃國書，陪自家子弟兵江肇國到南區健康黃昏市場掃街，攤商爭相合照，還送上蒜與鳳梨，象徵凍蒜與好彩頭。

號稱「暖男市長」的陳其邁說，盧是現任市長，但選舉要看候選人表現，與重大議題的態度，對選民服務認真才重要；他放心不下江肇國，選情膠著要堅持到最後，江過去是他的國會助理，對法案、預算嫻熟，當選能馬上上手。

黃國書說，中六選區激戰，若江勝選，代表「中西東南區的母雞黃國書打贏了盧秀燕」。江肇國說，「暖男」送暖，盼衝出好成績。

至於羅廷瑋今天將到台中地檢署，控告對手發放抹黑文宣，違反選罷法意圖使人不當選。

盧秀燕昨下午請假，陪廖偉翔到中四選區車隊掃街，國民黨議員朱暖英、劉士州也現身力挺，車陣中還有人搖下車窗、伸手比讚。

盧秀燕說，民進黨在中部選情沒把握，蔡英文總統等大咖來拜票，但都是雙手空空，捷運藍線也沒答應，中部民眾怎麼會感激？即使陳市長來也無能為力，他只是眾多助選的人之一，只希望他多消費。

盧強調，選能幫台中爭取建設的廖偉翔，才能促進捷運核定，她對選情有信心。廖偉翔說，大家期待政黨輪替，他有信心會繼續努力。

廖偉翔對手、民進黨立委張廖萬堅昨在西屯、南屯車隊掃街，傍晚更站在主要路口，為選情做最後衝刺。

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