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阮厚爵質疑護航晶鼎 陳秀寳提告

聯合報／ 記者林宛諭林敬家／連線報導

彰化縣民進黨立委陳秀寳昨到彰化地檢署，按鈴控告對手、國民黨立委候選人阮厚爵違反選罷法，陳批阮不停抹黑她護航晶鼎焚化爐案。阮厚爵昨掃街拜票，他發聲明說，為民眾發聲陳述事實，反倒是陳想藉刑事程序打壓。民進黨南投縣黨部控告國民黨立委馬文君涉盜採砂石、回填廢棄物，馬強調綠營對手不實指控與抹黑，歡迎查清楚。

彰化立委第一選區因彰濱晶鼎焚化爐案，選情緊繃，民進黨將「彰一」列激戰區。陳秀寳昨在律師、民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞等人陪同，到彰檢提告阮厚爵。

陳秀寳表示，她堅決反對設置晶鼎焚化爐，更從未護航，國民黨對手為了選舉造謠，用特定角度截圖抹黑她，為了守護選舉風氣決定提告。楊富鈞表示，公共政策可供討論，陳秀寳與民眾站在一起，經濟部已對晶鼎案發聲明，將進入解約程序，對手選情危急才如此操作。

阮厚爵回應，陳委員提告他欣然接受，「晶鼎案相信陳自己非常清楚」，他所發表言論與公共利益相關，對焚化爐設置時序、陳述都是事實，全案已進入司法，呼籲對手不抹黑、賄選。阮厚爵總部表示，對手迅速提告來打壓，對晶鼎案的關心也如此迅速有多好。

民進黨南投縣黨部昨開記者會，批評馬文君除潛艦案洩密、承租國有地蓋違建外，指控馬在埔里鎮長任內，馬家涉超貸埔里溪底地土資場，在撤照後持續盜採砂石，質疑還回填廢棄物，涉及長期汙染水源。

馬文君表示，綠營對手與團隊不實指控和抹黑，上述爭議早已交代清楚，對手卻還在打烏賊戰；若認為有任何不法，就請執政黨查清楚，畢竟執政黨就是民進黨。

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