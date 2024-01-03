花蓮小黨衝刺政黨票 宜蘭藍綠搶票激戰

花蓮立委選舉以藍綠為主，國民黨候選人傅崐萁昨早在市區要道拜票，獲熱烈回應，民進黨候選人張美慧則因工讀生撞死老婦事件，持續暫停競選活動，民眾黨、時代力量等小黨雖然沒推出立委候選人，仍在選戰倒數時刻，全力拓展政黨票。

花蓮向來是藍營鐵票區，傅崐萁在縣長徐榛蔚及多位議員、民代陪下，在花蓮市中山路及中正路口向往來人車拜票懇託，受到熱情回應，還有過路車輛搖下車窗比出「OK」手勢相挺。

各小黨選前倒數時刻全力拓展政黨票，民眾黨上周由副總統候選人吳欣盈到花蓮，為花蓮出身的不分區立委候選人林憶君輔選，時代力量的林依瑩昨早由決策委員陳慶元、花蓮黨部主委紀岳良等人，陪同到花蓮市果菜市場拜票，一一走訪各攤，爭取支持。

陳慶元說，上次選舉時代力量在全國獲得超過7%、破百萬張政黨票，花蓮得票率略低於全國，距離選舉不到兩周，時代力量努力衝破5%的門檻，希望鄉親支持時力繼續留在立法院為台灣、為花蓮努力。

選戰進入衝刺階段，宜蘭藍綠廝殺激烈，國民黨候選人黃琤婷昨展開全縣大串連，在各鄉鎮市重要路口拜票，黃琤婷表示，呼籲鄉親集中選票下架貪腐的民進黨，集中選票讓國會政黨輪替，才能為國家帶來希望，建設大宜蘭。

立法院長游錫堃昨天與旅外同鄉共同開記者會，高喊「返鄉投票、守護宜蘭」，全國宜蘭旅外鄉親賴清德後援會總會長陳燕飛和許多縣市的宜蘭同鄉會理事長都出席，力挺民進黨候選人陳俊宇。

陳俊宇說，所有離開故鄉在各地打拚的宜蘭人，也相信大家「人在外地、心繫故鄉」，隨時都在注意宜蘭需求發展，未來10年是宜蘭發展關鍵，他已經做好準備，請大家支持。

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