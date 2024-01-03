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蔣萬安、陳時中輔選較勁 市長延長戰

聯合報／ 記者林麗玉鍾維軒／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨陪北市中山、北松山立委候選人王鴻薇（右）在南京東路、林森北路口拜票。記者曾原信／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨陪北市中山、北松山立委候選人王鴻薇（右）在南京東路、林森北路口拜票。記者曾原信／攝影

衛福部前部長陳時中（右）昨陪同民進黨北市中山、北松山立委候選人謝佩芬站路口拜票。記者鍾維軒／攝影
衛福部前部長陳時中（右）昨陪同民進黨北市中山、北松山立委候選人謝佩芬站路口拜票。記者鍾維軒／攝影

選戰倒數，北市各選區立委激戰，市長蔣萬安、衛福部前部長陳時中昨天都到中山區為小雞輔選，北市藍綠競選總部主委同時對壘，被視為2022年市長選舉延長戰。陳時中說，對市長敗選抱歉，希望讓他將功贖罪；蔣萬安說，要把握最後衝刺，爭取最多民眾支持。

蔣萬安昨上午7時許到南京東路、林森北路口陪黨籍中山、北松山候選人王鴻薇路口拜票，陳時中昨早也與黨籍中山、北松山區候選人謝佩芬在松江、長春路口拜票，雙方較勁意味濃厚。

陳時中說，各政黨本就會競爭，昨天熱情打招呼的選民非常多，期盼1月13日能勝選；去年參選北市長敗選，對選民感到非常抱歉，「期盼大家給我將功贖罪機會，若去年沒有投給我，希望這次可以投給謝佩芬，投給民進黨」。

媒體問蔣萬安，是否是2022延長戰？蔣說，他對王鴻薇這一席選情非常有信心，仍不會大意，選舉就是票還沒開出來，絕對不能鬆懈，要爭取最多民眾支持，會幫「侯康配」全力衝刺，相信最後絕對能夠贏得勝選。

國民黨北市8席立委候選人同步站路口拜票，黨主席朱立倫和北市黨部主委黃呂錦茹昨也陪候選人游淑慧站路口，不過北市萬華、北中正立委選舉也激烈，國民黨候選人鍾小平昨天找里長和支持者壯大聲勢，少了大咖陪伴。

民進黨候選人吳沛憶反酸，鍾過去在地方很少出現，不服務、不爭取建設，到選舉大家會比較難跟他合作。民進黨在地議員昨一起到果菜市場掃街，就是訴求團結。吳也預告今天邀請副總統候選人蕭美琴二度車掃，最後衝刺階段以政績牌、團結牌爭取支持。

鍾小平回嗆，吳沛憶是「夜行人吹口哨」，找大咖陪同站台好壯膽，因為她是巨嬰，都靠這些民進黨大咖，是蔡總統的附庸、陳時中的附庸，「投給她幹嘛？投給她有什麼用？支持吳沛憶就是支持陳時中、就是支持蔡英文」。

2024選舉 2024立委選舉 2024北北基立委 蔣萬安 王鴻薇 陳時中

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