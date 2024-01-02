前香港議員徐百弟選新北立委 盼關注港人在台議題

距離今年總統立委選舉，剩下不到2個星期，而台灣首度有香港移民參選，就是72歲的香港民主黨前區議員徐百弟，兩年前取得台灣身分證，如今在新北市第一選區參選立委，面對藍綠2大黨，加上年紀大又是外來移民身份，這是就像是「不可能的任務」，他更希望藉著選舉熱度，讓港人在台定居的議題再被關注，化解台港之間的矛盾。

徐百弟，以「台灣維新黨」名義在新北市第一選區參選，近日頻頻掃街拜票。他1994年起在香港黃大仙擔任區議員長達17年，2021年在台灣取得身分證後，卻沒有選擇過退休生活，而是想再為港人發聲。在淡水開設「百弟館」，辦放映會、聯歡活動等，提倡台港共融，並將港人來台的困境傳達出去，「將香港人的價值，告訴給台灣人知道」。

徐百弟表示，雖然淡水是台灣北部較多港人聚居的地方，但其中約僅500多名港人有身分證，因此爭取台灣人的選票也非常重要。因此徐百弟也提出將淡水變成國際都會、擴大台北港為國際旅遊匯點、推動北海岸觀光旅遊連線、活化漁人碼頭功能等政見。他希望能藉由自己的參選，為港人打開在台參選之路。

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