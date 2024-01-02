鍾小平喊「棄于保鍾」嗆吳沛憶是巨嬰 吳反擊：棄薪水小偷鍾小平

台北市第五選區（萬華、北中正）立委選舉激烈。國民黨鍾小平昨喊出「棄于保鍾」，聲稱民調仍領先。民進黨吳沛憶今表示，與其棄保，不如說是要保認真做事的人，棄薪水小偷鍾小平；鍾小平回應，吳是「夜行人吹口哨」，靠大咖壯膽，還嗆她是巨嬰。

鍾小平昨天車掃，他認為無黨籍的于美人拿了國民黨票不少，但她不容易當選，因此「棄于保鍾救萬華」是最後主軸。吳沛憶今偕議會好友林亮君一同掃街，她說本次主打政績牌，鍾小平過去在議會不開會、不質詢，與其談顏色之間的棄保，不如說是要保一個會為地方爭取建設、為人民服務、認真做事的人，棄薪水偷鍾小平。

不過今早國民黨台北市的8個立委候選人同時站路口拜票，台北市長蔣萬安陪同王鴻薇、黨主席朱立倫和北市黨部主委黃呂錦茹陪游淑慧，鍾小平則是找里長和支持者壯大聲勢，少了大咖陪伴。吳沛憶說，鍾小平過去在地方很少出現，不服務、不爭取建設，到選舉大家會比較難跟他合作。

吳沛憶還提到，民進擋在地議員今早一起到果菜市場掃街，起跑就是訴求團結，過去也一起服務、爭取地方建設，通力合作舉辦會勘、協調會。元旦和立委林昶佐、今天和林亮君掃街，明天邀請副總統候選人蕭美琴二度車掃，在最後衝刺階段以政績牌、團結牌爭取支持。

鍾小平今天也回嗆吳沛憶是「夜行人吹口哨」，找大咖陪同站台好壯膽，因為她是巨嬰，都靠這些民進黨大咖，是蔡總統的附庸、衛福部前部長陳時中的附庸，「投給她幹嘛？投給她有什麼用？支持吳沛憶就是支持陳時中、就是支持蔡英文」 國民黨台北市立委候選人鍾小平（中）。圖／聯合報系資料照

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