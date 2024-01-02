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藍今全台路口拜票 白促小草站出來

聯合報／ 本報記者／連線報導
民眾黨昨舉行「小草站出來」活動，請柯盈配支持者全台串連。記者邱德祥／攝影
民眾黨昨舉行「小草站出來」活動，請柯盈配支持者全台串連。記者邱德祥／攝影

二○二四大選，藍綠兩黨積極拉抬關鍵選區立委候選人選情。民進黨總統候選人賴清德昨與中彰「小雞」合體，強調如果國民黨掌握國會，韓國瑜做院長，服貿會回來、黑金會復辟、國防自主也斷了；國民黨總統候選人侯友宜則與竹竹苗立委候選人合體，強調以客家人重視的忠義與清廉精神，推動「新台灣政治改革運動」。

民眾黨總統候選人柯文哲昨到台東迎接曙光並發表元旦演說，他批藍綠選前承諾一再跳票，台灣要由清廉勤政、愛民愛鄉土的政府來領導，而非意識形態、大撒幣、整天喊口號，沒有長期計畫或在自己同胞裡面製造分裂跟仇恨的政府。

賴清德昨在中台灣火力全開，說這次選舉很激烈，不是民調高的當選，是開票結果最高票才當選，請鄉親幫忙拉票、催票、固票，把孩子都叫回來投票。

侯友宜昨參加在新竹縣府前廣場舉行的竹竹苗區聯合團結誓師大會，並陪新竹縣市黨籍立委侯選人掃街拜票。侯友宜說，他會結合所有愛中華民國、台灣這塊土地的人一起完成政黨輪替，台灣第三波民主政治改革就從政黨輪替開始。

國民黨今天上午七時三十分至八時三十分，由黨主席朱立倫、黨籍縣市長及各級民代，陪正副總統及立委候選人於全國廿二縣市一一三九個路口同步拜票，展現力挺「侯康配」決心。

民眾黨多位議員與支持者發起「萬眾一心，全台小草站出來」活動，昨兵分多路大連線，站在全台十六個台一線路口，高舉自製標語口號，高聲疾呼義無反顧拚一次，各地參加人數綿延數百公尺。柯文哲到屏東潮州日式文化園區參加，逾千名支持者夾道歡迎，排隊人龍約一公里多，場面熱絡。

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