藍今全台路口拜票 白促小草站出來
二○二四大選，藍綠兩黨積極拉抬關鍵選區立委候選人選情。民進黨總統候選人賴清德昨與中彰「小雞」合體，強調如果國民黨掌握國會，韓國瑜做院長，服貿會回來、黑金會復辟、國防自主也斷了；國民黨總統候選人侯友宜則與竹竹苗立委候選人合體，強調以客家人重視的忠義與清廉精神，推動「新台灣政治改革運動」。
民眾黨總統候選人柯文哲昨到台東迎接曙光並發表元旦演說，他批藍綠選前承諾一再跳票，台灣要由清廉勤政、愛民愛鄉土的政府來領導，而非意識形態、大撒幣、整天喊口號，沒有長期計畫或在自己同胞裡面製造分裂跟仇恨的政府。
賴清德昨在中台灣火力全開，說這次選舉很激烈，不是民調高的當選，是開票結果最高票才當選，請鄉親幫忙拉票、催票、固票，把孩子都叫回來投票。
侯友宜昨參加在新竹縣府前廣場舉行的竹竹苗區聯合團結誓師大會，並陪新竹縣市黨籍立委侯選人掃街拜票。侯友宜說，他會結合所有愛中華民國、台灣這塊土地的人一起完成政黨輪替，台灣第三波民主政治改革就從政黨輪替開始。
國民黨今天上午七時三十分至八時三十分，由黨主席朱立倫、黨籍縣市長及各級民代，陪正副總統及立委候選人於全國廿二縣市一一三九個路口同步拜票，展現力挺「侯康配」決心。
民眾黨多位議員與支持者發起「萬眾一心，全台小草站出來」活動，昨兵分多路大連線，站在全台十六個台一線路口，高舉自製標語口號，高聲疾呼義無反顧拚一次，各地參加人數綿延數百公尺。柯文哲到屏東潮州日式文化園區參加，逾千名支持者夾道歡迎，排隊人龍約一公里多，場面熱絡。
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 政見會後情勢生變？最新5家媒體民調一次看
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言