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台南1選區／周宏昌獲謝龍介助陣 賴惠員健走拜票

聯合報／ 記者謝進盛陳雅玲／連線報導
民進黨打造護國「海鯤號」宣傳貨車，抵達雲林縣虎尾鎮。記者陳雅玲／攝影
民進黨打造護國「海鯤號」宣傳貨車，抵達雲林縣虎尾鎮。記者陳雅玲／攝影

下周六就是選舉投票日，藍綠立委候選人衝刺，民進黨護國海鯤號宣傳貨車昨天巡迴到雲林，為1選區拚連任的蘇治芬造勢；國民黨不分區謝龍介與台南市1選區周宏昌連跑將軍、學甲區等拜多間廟。另外，台南市2選區激戰，現任民進黨郭國文公布問政成績，對手無黨陳昆和質疑選區長期沒重大建設，兩人互別苗頭。

民進黨「護國海鯤號」前天到嘉市、昨天抵達雲林虎尾鎮市區的圓環，民進黨雲林縣黨部帶領一群來自越南、印尼、中國大陸的新住民迎接，蘇治芬說，海鯤號代表台灣這幾年在國防上自立自強、要捍衛自己土地的決心。

南市1選區國民黨周宏昌與謝龍介、市議員蔡育輝前往將軍漚汪文衡殿、學甲慈濟宮、下營上帝廟、六甲保安宮、柳營代天院參拜，兩人力薦周進入國會問政能力絕對一把罩；對手民進黨賴惠員一早參加新營青商會與新營區公所辦的元旦升旗健走，隨後前往選區拜會，加強曝光。

台南市2選區郭國文昨天說明自己的問政成績，指出長期耕耘立法院財政委員會，成功推動低利保單借貸，近期也爭取金管會成立「金融科技局」，此主張獲得各界肯定。

對手陳昆和澤帶領團隊走訪基層，批評國家機器介入選舉，而罔顧2選區溪北、山區長期無重大建設事實，他要以螞蟻雄兵、不分黨派突破重圍。

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