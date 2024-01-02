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藍綠大咖高屏輔選 爭原民票

聯合報／ 記者王昭月宋原彰劉星君張已亷／連線報導

國民黨主席朱立倫昨先後到屏東為山原立委候選人盧縣一，及高雄鳳山區立委候選人鍾易仲站台；行政院長陳建仁到屏東為山原立委民進黨籍伍麗華助講，並走訪萬金聖母聖殿等處為二選區徐富癸輔選；蔡英文總統昨傍晚到高雄文衡廟參拜，同時替立委候選人許智傑黃捷拉抬聲勢。

屏東縣8個山地原鄉，山地原民選舉人口數約4萬餘人，朱立倫、國民黨不分區立委蘇清泉、屏一選區候選人黃明賢等人昨都出席懇托會，強調盧縣一是原鄉醫師為原民打拚，用醫術幫助原住民，接下來要為原民建設、福利打拚。

朱立倫到鳳山為鍾易仲助講說，民調即將封關，藍綠支持度伯仲之間，這幾天是關鍵，拜託支持者團結，把每一張票都催出來。

陳建仁、屏東縣長周春米等人昨也到新來義永久屋部落為伍麗華助講，陳建仁說，原民預算大幅度增加，文健站屏東也有74站，伍麗華即使面臨困難，也掛著笑臉處理問題，相當不容易。

陳建仁也走訪萬金聖母聖殿、潮州孝愛仁愛之家，為屏二選區立委候選人徐富癸輔選，在神父引領祈福向天主教致意，呼籲選民支持。

蔡英文到鳳山推舉許智傑，指每次重要法案與預算，許都堅定支持，更替許背書，「鳳山三井案是許智傑爭取的」，她也期許黃捷能進國會，稱黃代表年輕的力量、年輕的聲音。

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