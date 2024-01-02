宜蘭選戰 藍揮毫送祝福 綠白名嘴大咖助陣
新年第一天，宜蘭藍白綠立委候選人勤跑行程，民眾黨總統候選人柯文哲妻子陳佩琪昨天陪立委候選人陳琬惠到頭城鎮拉票，國民黨侯友宜黃琤婷聯合競選總部邀請書法大師現場揮毫，送上新年祝福，民進黨立委候選人陳俊宇晚間請名嘴鄭弘儀等人開講。進入選前10天衝刺，各陣營將邀大咖站台。
陳佩琪上午先到頭城接天宮上香，接著走入菜市場拉票，中午了解在地青年返鄉創業歷程，遇到許多熱心支持者拍照加油打氣，最後來到慶元宮上香祈福，號召「萬眾一心，小草站出來」。
陳佩琪表示，看到這麼多志工站出來，非常感動，請大家幫忙拉票，一定能過關。陳琬惠說，民眾很熱情，許多攤商拿出菜頭、鳳梨、橘子、蒜相贈，加油打氣。
侯友宜黃琤婷聯合競選總部邀請宜蘭縣水墨協會創會理事長張木村老師、宜蘭縣書法協會理事長張錫華老師及中華心齋藝術學會顧問伍高明老師揮毫迎新春，寫下新年祝福，現場還提供民眾創意春聯DIY，讓春聯跳脫以往迸出新風貌。黃琤婷親手寫下創意「福」字，希望1月13日大家能夠投下改變未來的一票，新的一年能有好的開始。
陳俊宇昨天上午跑了縣政府舉辦的元旦升旗典禮，還有冬山鄉及礁溪鄉公所升旗典禮，接著在三星鄉掃街，晚間6點「鄭知道了」，邀請鄭弘儀在宜蘭市壯二鎮安廟戶外開講，同時請到不分區立委候選人王義川、新北市議員卓冠廷及媒體人李正皓、范世平到場。
選前大咖來衝刺，國民黨陣營預計周三及周四，分別邀請副總統候選人趙少康，不分區候選人韓國瑜及謝龍介來造勢，呼籲集中選票；民進黨陣營下周一，邀總統蔡英文與正副總統候選人賴蕭大合體，立法院長游錫堃也返鄉站台；柯文哲下周三則陪同陳琬惠車隊大掃街。
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