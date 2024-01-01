萬老師模仿韓國瑜爬樹 游淑慧嗆顛倒是非曝魔鬼藏哪
2024大選逼近，民進黨近期播放一部「票投藍白，架空未來」電視廣告，由在麻辣鮮師飾演萬老師的民進黨不分區立委候選人郭昱晴模仿高雄市前市長韓國瑜過去爬樹舉動，表示「如果未來國會藍白過半，韓國瑜就會是立法院長。」國民黨立委候選人游淑慧則在臉書反嗆「魔鬼藏在哪裡？」萬老師要不要自己先上公衛課？「民進黨有錢下廣告，就有能力顛倒是非。」
游淑慧在臉書貼出疾管署副署長羅一鈞今年9月爬上屋頂查登革熱、與先前韓國瑜為防治登革熱爬樹的照片，質疑怎麼羅一鈞先前爬屋頂查登革熱孳生源被網友讚爆；台南工務局防治登革熱填樹洞是日常；韓國瑜爬樹上查登革熱孳生源卻被酸爆。
游說，是羅一鈞無知，還是韓國瑜無知，還是不懂的人們和側翼無知和惡毒，為什麼韓國瑜不能挽起袖子跟專業官員、公務員一樣親力親為？原來這樣要成為被嘲笑的對象，都要像蔡英文坐雲豹勘災、賴清德西裝筆挺，高高在上才是最高尚？
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