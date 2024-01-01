宣傳車無照駕駛撞死人 花蓮張美慧續暫停競選活動

民進黨花蓮立委候選人張美慧競選團隊的19歲藍姓男工讀生，日前無照駕駛競選小貨車，不慎與騎乘電動自行車的64歲林姓婦人發生碰撞，造成林婦重傷昏迷送醫。經過3天搶救仍不幸過世，張美慧昨天公開道歉，全力協助家屬處理後事，暫停公開的競選活動並負起全責。

藍男28日下午4時許駕駛小貨車，載運幾輛張美慧宣傳用的微型電動車返回總部，沿著國富十街往北行駛，到國富二街欲左轉時，不慎擦撞對向直行林婦騎乘的電動輔助自行車，林婦倒地多處擦挫傷，失去呼吸心跳送醫，搶救後於30日晚間宣告不治。

張美慧昨天公開道歉，哽咽拭淚地說，發生意外深感抱歉，自己跟競選團隊全程協助家屬處理，一定會負起最大的責任，給予家屬最大的安慰，盡最大誠意協助家屬處理治喪事宜。

張美慧說，針對競選總部疏失，他們會記取深切的教訓與警惕，此事造成社會大眾不安，深感抱歉，公開競選活動全部停止。

張美慧競總發言人胡仁順表示，除了停止張美慧個人競選活動外，對外的造勢活動也都暫停，全力讓亡者家屬得到適當照顧，祈願亡者安息，家屬平安。

「希望化傷痛為更大的力量」，張美慧說，很多支持者留言，希望把握最後時間繼續加把勁，她一定會再重新出發，在倒數時間持續爭取鄉親的支持。

警方當天獲報到場處理，經檢測雙方都沒有酒駕，林婦疑似買菜要回家，未戴安全帽撐傘騎車，疑因雨天行車視線不佳，小貨車未禮讓釀禍，詳細肇事原因調查中，而藍姓男子僅持有學習駕照，警方依無照駕駛開單舉發。

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