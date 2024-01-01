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新北12選區／賴品妤vs.廖先翔 看板大戰火藥濃

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導
新北市立委第12選區民進黨立委賴品妤迎戰國民黨候選人廖先翔，兩人在中山高汐止交流道出入口展開看板大戰。圖／讀者提供
新北市立委第12選區民進黨立委賴品妤迎戰國民黨候選人廖先翔，兩人在中山高汐止交流道出入口展開看板大戰。圖／讀者提供

新北市立委第12選區藍綠廝殺激烈，民進黨立委賴品妤拚連任，對上國民黨勁敵廖先翔，兩人在中山高汐止交流道出入口掛大幅看板，原本各自訴求打造幸福汐止、認真做事，後因賴指廖「侵占國有地最專業」，廖反控賴「4年不努力，選舉靠抹黑；我侵佔我退選，我沒佔妳退選」，讓看板大戰從正面訴求轉成負面攻擊，火藥味濃。

賴品妤、廖先翔選情膠著，兩人原本在通往中山高的汐止區大同路、禮門街口大樓的2樓、4樓外牆，各自懸掛形象看板，為自己和同黨總統候選人賴清德、侯友宜拉票。

賴品妤最初主打「打造幸福汐止」，並舉出汐東捷運核定、汐科捷運加出口、社宅輪候制問政成績。廖先翔宣傳主軸是「認真做事」，訴求政黨輪替，台灣更好。

日前賴品妤陣營在建物4樓頂樓加設競選看板，寫著「廖先翔侵占國有地最專業」，還畫了箭頭往下指，朝向4樓廖先翔廣告看板，正對著廖的人像，引爆看板大戰。

廖先翔改掛新看板，寫著「賴品妤4年不努力，選舉靠抹黑」，同時也用大大箭頭，指向下方2樓賴的看板，標示「我侵佔我退選，我沒佔你退選」。賴品妤又出招，撤除頂樓「廖先翔侵占國有地最專業」看板，改成標示「4年服務超過6000件」、「找我選服不用錢」。2樓看板改成「廖先翔父子兩代議員實績：關說索賄判6年，800坪非法莊園、假門牌竊電、佔國有地蓋停車場收租」，火力未減。

賴品妤說，廖先翔父子利用兩代議員特權侵占國有地、濫墾山坡地、蓋非法停車場是不爭的事實；她的看板上寫「找我選服不用錢」，相信汐止人都看得懂。廖先翔說，他已對不實指控提告，父親廖正良涉入的爭議，他會坦然面對，積極協助解決，但沒做的事也不容許潑糞。

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