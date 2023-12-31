游錫堃：個人進退事小 台灣不能成為第2個香港
立法院長游錫堃今天前往宜蘭，輔選民進黨立委參選人陳俊宇時，被問到密集至宜蘭輔選是否為連任立法院長表示，個人進退事小，台灣的主權、自由民主事大，台灣不能成為第2個香港。
游錫堃上午陪同陳俊宇前往冬山鄉廟宇參拜，並沿路掃街拜票，游錫堃接受媒體聯訪表示，他從42年前當選省議員就在全國輔選，雖然省議員與參選縣長的選區都在宜蘭，但全國有人邀請他就會去助選，全國助選是他過去的習慣。
游錫堃說，台灣2300萬人的前途和自由民主很重要，台灣不能成為第2個香港，成為香港就會成為西藏、新疆，雖然他年紀有點大，很早就想退休，但只要與台灣國家安全、自由民主有關，就像唐朝詩人韓愈的詩句「一封朝奏九重天，夕貶潮州路八千。欲為聖明除弊事，肯將衰朽惜殘年」，為了國家，他會盡力而為。
陳俊宇表示，游錫堃這幾次的助選，拉高他的氣勢，支持度明顯穩定領先，他會利用最後10餘天衝刺，希望能獲得更多民眾的支持，迎接最後的勝利。
陳俊宇說，最近聽到有參選人請客或疑似賄選，宜蘭應該要有乾淨的選風，不要有賄選情事。未來他若進入立法院會著重3項目標，便捷宜蘭交通、提升醫療和升級觀光產業，為宜蘭縣黃金10年努力，請鄉親支持宜蘭女婿、民進黨總統候選人賴清德當選總統，支持農家子弟的他當選立委，政黨票投民進黨，一起為宜蘭建設和福利打拚。
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