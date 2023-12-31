高雄第七選區／客家鍾易仲 挑戰許智傑4連霸

拚連任的民進黨立委許智傑。記者吳慧芬／攝影

高雄市立委第七選區是人口數最多行政區，尋求立委四連霸的民進黨許智傑此回選得不輕鬆，除有眷村、官校，更有四分之一人口為客家人，對手國民黨籍的現任市議員鍾易仲是前立委鍾紹和的兒子，主打年輕客家子弟「入立院做大事」，讓許連任之役打得格外辛苦。外界評估，客家選票就是左右勝敗的關鍵。

第七選區僅有鳳山區一個行政區，人口數約三十五萬人，選舉人數二十九萬餘人，選民結構藍、綠各半，許智傑在二○一二年首次當選立委，連三次以過半得票數，打敗國民黨籍江玲君、黃璽文與李雅靜。

四十一歲的鍾易仲已連任兩屆市議員，他訴求年輕人做大事，一口流利的客家話，讓在地客家人更團結同心，鍾成立客家後援會時全程客語演說，強調比對手許智傑年輕十六歲，鳳山應有新氣象，讓年輕人做事、讓政黨輪替。

五十七歲許智傑有深耕地方優勢，曾任基層教師，後曾任鳳山市民代表、合併升格前的高雄縣議員、鳳山市長、鳳山區長、三屆立委，基層勢力雄厚，本以為選戰可輕鬆過關，但事實不然。

選戰最後二周，雙方交戰進入最後肉搏戰藍、綠兩陣營都認為，這次選戰勝出關鍵為客家票，鍾易仲批許在立院十二年，有關客家事務質詢、提案與發言等共只有十三次，選前才蹭客家票。

許智傑則強調，任內爭取客語電台、客家電視台設立，客家文創中心落腳鳳山黃埔新村，並反擊鍾土地申報不實。

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