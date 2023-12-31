彰化焚化爐議題延燒 藍綠攻防
經濟部規畫在彰濱工業區BOT興建事廢焚化爐，晶鼎綠能得標，但從地方環團、民代、公所到縣府都反對，經濟部前天發文，若業者無法取得縣府支持，無法舉辦施工前說明會，將重新檢討計畫，代表此計畫可能中止。彰化環保聯盟總幹事施月英說，經長期抗爭，經濟部總算改口，盼清楚表達撤案，不要選前選後不一樣。
晶鼎案衝擊彰化立委第一選區選情，民進黨現任立委陳秀寳表示，她一直向行政院表達反對意見，要求對手停止抹黑。國民黨候選人阮厚爵說，要求中央明確撤案，不要欺騙鄉親。
晶鼎綠能董事劉佳鈞表示，尚不清楚經濟部發文內容，此案是依政府法規取得許可，台灣事廢處理設施不足，「我們不是汙染源，是為了解決問題」，將依相關程序努力。
陳秀寳昨天到和美掃街拜票，針對晶鼎案，她強調，一直向中央表達反對設置的聲音，不僅鄉親焦慮，她也承受壓力；晶鼎公司透過管道傳遞訊息，都被團隊拒絕，經濟部正視鄉親訴求，已發文將朝違約程序解約，呼籲對手不要再抹黑。
阮厚爵昨成立伸港後援會，彰化縣長王惠美站台。阮狂發文質疑「晶鼎案現任立委在哪裡？」阮厚爵說，經濟部未跟鄉親溝通就同意晶鼎案，現在「選前」撤案，不要再提曖昧的聲明，應該直接撤案表達立場。
環團去年底開始抗爭北彰焚化爐林立，彰濱周邊鄉親組成自救會，反對再設晶鼎焚化爐；自救會強調，晶鼎案是彰化環保運動史上，受到縣長、鄉鎮長、民代都反對的開發案。彰化縣環保局表示，晶鼎開發許可與審查權都在中央，但縣府反對此開發案。經濟部前天發文指出，若晶鼎未能取得彰化縣府支持，依建築法取得建照、雜照申請，並依環評法完成施工前公開說明會，未達成契約及法規要求，將重新檢討此計畫推動必要性。
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