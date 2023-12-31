宜蘭藍綠白混戰 基進、時力衝政黨票

宜蘭立委選舉藍綠白混戰，台灣基進、時代力量等小黨將目標放在政黨票。基進立委候選人林意評表示，希望拉抬政治冷感族群的投票率，也不會影響傳統綠營版圖；時代力量沒有推出區域立委候選人，面對前立委黃國昌退黨的衝擊，用走回街頭的方式，盼穩固上屆2萬餘票政黨票。

林意評前天回到母校羅東高中附近，在雨中向師長、校友與學弟妹們喊話。林說，從數據來看，宜蘭有一群投票意願較低的族群，包含政治冷感的年輕人，以及對民進黨路線不滿的台派前輩，希望擴展這部分票源，也較不會影響綠營現有版圖。

林意評坦言，區域立委是極為艱難的挑戰，但也是為了深耕宜蘭，讓更多人瞭解基進在宜蘭目標與服務；不分區的政黨票仍是這次選舉的首要任務，相信拉高投票率能幫助到基進或是其他泛綠本土派，對民進黨總統候選人賴清德也有加分。

時代力量宜蘭黨部昨邀不分區立委候選人王寶萱座談，並公開播放立委陳椒華現勘礁溪外環道工程、為居民爭取權利的紀錄片「礁溪無路用」。黨部執行長郭禀翰說，時力其實在宜蘭做了很多事情，過去可能比較注重立院，較少宣傳地方表現，這次會走回街頭面對人民，在宜蘭辦10場街頭宣講。

郭禀翰表示，時力在區域立委部分考量成本效益，選擇精準提名，因此並未推出宜蘭候選人，專注鞏固不分區政黨票，包含年輕人與一些在地NGO團體；時力2020年在宜蘭獲得2萬2659票，今年雖受到黃國昌退黨效應衝擊，卻也無形提升了政黨能見度，且更加沒有包袱，本次大選要努力超越2020年的成績。

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