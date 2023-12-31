暖男市長vs.超級奶爸 激戰雙北

民進黨立委候選人吳沛憶（左起）、高雄市長陳其邁、社民黨立委候選人苗博雅昨天快閃西門町，並組團演唱歌曲爭取年輕選民支持。記者曾原信／攝影

大選倒數，藍綠大咖雙北跑透透，高雄市長陳其邁昨到雙北幫小雞站台，台北市長蔣萬安也一早回本命區輔選，「暖男市長對上超級奶爸」，南北比拚意味濃；行政院長陳建仁、副院長鄭文燦也到新北陪小雞造勢，蔡英文總統則是晚上壓軸助講，台中市長盧秀燕也到新莊區助選，藍營最強母雞力抗綠營府院黨大軍。

蔣萬安一早陪北市立委候選人王鴻薇赴中山區濱江市場掃街，談到陳其邁來輔選，是否是師奶殺手對上暖男？蔣萬安說，「我不是師奶殺手，但我是超級奶爸」，歡迎所有好朋友都來；中山區是他的本命區，接棒給王鴻薇，選舉剩下最後十幾天，絕對不能鬆懈。

陳其邁昨到新北中和區陪立委候選人吳崢參拜，下午再趕往三峽、新莊陪候選人吳琪銘、蘇巧慧車掃，也到北市西門町商圈為社民黨候選人苗博雅、民進黨候選人吳沛憶等人，一起「快閃演唱」；陳輔選過程中蘇巧慧也打給父親、行政院前院長蘇貞昌通話，蘇貞昌更大讚「現在邁邁旋風也颳到雙北」。

陳其邁昨參加民進黨北市立委候選人許淑華辦女性職場座談會，談到前衛生署長楊志良日前為北市立委候選人張斯綱的失言風波；陳認為，蔣市長說他是超級奶爸，相信蔣市長年輕有為、明日之星，在人權、性平議題上，都要嚴正表達，不當言論要譴責。

蔣萬安說，不認同楊的言論，「我們是共融多元、包容平權的地方及社會」，張斯綱也清楚表達嚴正立場。

蔡英文與陳建仁昨晚到板橋為立委候選人羅致政站台，蔡已是一周內二度輔選新北小雞，鄭文燦到新店陪立委候選人曾柏瑜車隊掃街表示，蔡英文對新北很熟悉，來新北站台，也會帶動、凝聚選票；新北12席立委都很重要，不只是選區代言人，也關係到立院運作，建立穩定執政，不要讓立院變成政治對抗中心。

盧秀燕昨也到新北新莊區陪同國民黨籍立委候選人蔣欣璋車掃拜票，被問到近期到外縣市輔選很勤，是否有意更上層樓？

盧否認地說，這兩天是瘋狂大助選，沒個人考慮，主要是希望國家更好，有好的領導人，希望國會要更好，盡微薄力量，強調「我們侯友宜會當選，謝謝大家」。

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