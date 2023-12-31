競選廣告物違規開罰 藍綠最多

台北史上最嚴限制競選廣告修法去年上路，「首戰」即是2024總統、立委選戰，建管處迄今已接獲34件檢舉案，國民黨立委候選人王鴻薇與游淑慧的競選廣告物尺寸超過標準，已罰各1萬元，民進黨總統候選人賴清德2面競選廣告物不符尺寸規定，建管處最快下周三寄送各1萬元裁罰書予設置人。

台北市競選廣告物管理自治條例規定，廣告僅能刊登在建管處公告的選舉公布欄、政黨辦公處、參選人競選辦事處及車輛，廣告含有「姓名」、「號次」、「圖像」、「競選項目或活動名稱」及「競選標語或標記」任3點以上，即視為競選廣告，違者處1至5萬不等罰鍰。

截至12月28日，建管處接獲檢舉競選廣告物案遍布各黨，包含11件國民黨、19件民進黨、2件台灣基進及2件無黨籍候選人，違規廣告物態樣主要是，「非設置於政黨辦公處及競選辦事處」及「尺寸不符規定」。

游淑慧大同區競總的競選廣告物10月23日被檢舉，建管處認定尺寸超過標準，12月28日已罰1萬元，限於文到7日內改善；王鴻薇在中山區國民黨北市黨部設置競選廣告物，建管處12月26日派員勘查，與游同樣違規樣態，開罰1萬元，王已派人拆除。

王鴻薇表示，第一時間就說一定會依法處理，這2天就緊急找工人拆除，一定會依法，絕對不會像「賴皮寮」一樣賴著不拆。

民進黨2件設在士北地區設置的競選廣告物，分別是賴清德與北市議員鍾佩玲、賴與新北立委候選人何博文合體看板，因尺寸不符規定被檢舉，將開罰各1萬元罰款，裁罰書依程序處理中，鍾佩玲表示，目前尚未收到市府公文，收到市府通知後會依規定辦理。

相較北市，新北市工務局表示，近1個月陳情案僅4件，依照中央法規處理，若不合格，最多有1個月改善期，過往經驗是都會配合輔導改善，新北市環保局則負責拆違規懸掛的競選布條跟旗幟，近1個月共拆除15條。

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