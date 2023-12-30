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詐助理費「有悔意」 張秉鈞與父判緩刑

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

原獲民進黨提名參選基隆立委的議員張秉鈞，與父親、前議員張錦煌等，被控長達12年以人頭助理，詐領助理補助費1081萬元。基隆地院昨宣判，張姓父子依犯貪汙治罪條例等罪，分別判處1年11月、2年徒刑，審酌犯後有悔意、全數繳回犯罪所得，判緩刑5年、褫奪公權4年。

張秉鈞今年6月被收押5個月後，上月以30萬交保，昨未出席聽判，他表示尊重判決結果，是否上訴會再與律師討論，但他並非中飽私囊，接下來會加倍努力，做好議員工作。

基隆市選委會指出，依地方制度法貪汙罪經判刑確定者，得由內政部通知基隆市議會解職，未確定前仍保有議員資格。

張錦煌與妻子陳瓊茹及張秉鈞，被控2009年到2022年間，利用吳姓、陳姓人頭助理分別詐領助理補助費962萬餘元與119萬餘元。張秉鈞還收受100萬元政治獻金，未依法申報。

基隆地院發言人王福康說，考量張姓父子都沒有犯罪前科、始終坦承犯行、知所悔悟，犯罪所得全都繳回，給予自新機會宣告緩刑。

法官說，吳姓人頭助理經營臭豆腐、油蔥粿行動攤商；陳姓人頭助理因年少時因車禍發生嚴重腦傷，2人均無可能實際擔任議員公費助理工作，2人被判1年9月，緩刑4年。

對此，國民黨立委候選人林沛祥表示遺憾與失望，呼籲對手民進黨候選人鄭文婷若自詡為正義女神，不該以黨派之分，而有雙重標準。鄭文婷則回應，尊重司法判決，呼籲所有政治人物應引以為戒，反批林藉此炒作選舉，令人感到非常不妥。

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