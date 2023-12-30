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屏立委選戰 聚焦農舍、種電爭議

聯合報／ 記者潘欣中劉星君宋原彰／連線報導
屏東第一選區立委候選人國民黨籍黃明賢（右），尋求擊敗爭取連任的民進黨籍鍾佳濱（左）。記者劉星君／攝影
屏東第一選區立委候選人國民黨籍黃明賢（右），尋求擊敗爭取連任的民進黨籍鍾佳濱（左）。記者劉星君／攝影

屏東第二選區立委候選人無黨籍蘇孟淳（右），與民進黨籍徐富癸（左）難得同框，見面時展現風度。記者劉星君／攝影
屏東第二選區立委候選人無黨籍蘇孟淳（右），與民進黨籍徐富癸（左）難得同框，見面時展現風度。記者劉星君／攝影

屏東縣兩席區域立委候選人隔空交火，第二選區（屏南）立委候選人徐富癸遭控以妻子名義興建違規農舍後，昨又被對手蘇孟淳陣營指控農舍變飲酒作樂場合，宛如招待所，要求縣府依法裁處。徐陣營反控該處所室內除農作草皮，只鋪設透水磁磚，何來招待所，未違背法令；第一選區（屏北）候選人國民黨黃明賢針對光電議題猛攻，鍾佳濱回擊，對手無視政府意見，執意挑撥民眾情緒。

蘇孟淳競總執行長蔡恭泰、屏縣議員陳宗廷昨說，徐妻臉書公開相簿曾發表在「資材室」招待朋友飲酒聚餐，等於自證違法。徐以資材室興建面積33.6平方公尺，頂多邊長6Ｘ6公尺小倉庫，但衛星空拍圖可見實際使用面積暴增4倍，室外鋪水泥當停車場，室外設豪華衛浴設備，明顯違法。

徐富癸競選總部說，蘇陣營公布照片是從太太張靜玲臉書取得，臉書PO文寫出在座都是長輩、家人，吃的是簡單料理，何來豪華招待，室外除農作、草皮，只舖設透水連鎖磚，廁所是可隨時移動流動廁所，供向陽的孩子、老師使用，未違背法令；所謂違建超過4倍，看到蘇家提供比對照片就知道沒有明顯不同。

屏縣府農業處長鄭永裕說，農業資材室是依據申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法興建，依規定不得增建、作居住用途，將請麟洛鄉公所了解，若違反規定增建或居住，會要求限期拆除、改善，嚴重者可廢止其容許使用，並對土地或建物所有權人開罰。

屏縣第一選區也砲火連連，國民黨黃明賢猛攻老埤農場400公頃農田可能改為太陽光電場，昨再開記者會，質問鍾佳濱為何不敢公開表態反對老埤農場種電案？

對手民進黨籍鍾佳濱回擊，主管機關農業部再三闢謠，指該公司從未正式申請，也強硬表示「該承受農地為特許性質須農地農用，從未、也不會同意變更」對手無視政府意見，執意挑撥，譴責惡劣作法。

屏東縣選委會昨辦首場政見發表會錄製，兩選區候選人難得同框出席，現場君子風度，各自闡述政見。將於明年1月3日至1月12日在屏縣有線電視台公益頻道（第3頻道）播出。

高雄第二選區立委候選人曹桓榮昨晚在路竹區辦廟口音樂會，高雄前市長韓國瑜妻子李佳芬助講，李這次選舉首次到高雄助選，力挺丈夫在高雄市執政時的民政局長曹桓榮，盼北高雄綠地轉藍天。

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