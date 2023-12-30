聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠批張麗善抹黑現任立委 張：陳述事實

聯合報／ 記者魯永明呂慧瑜陳雅玲陳苡葳／連線報導
民進黨雲林縣議會黨團指縣長張麗善公開抹黑民進黨現任兩位立委。記者陳雅玲／攝影
民進黨雲林縣議會黨團指縣長張麗善公開抹黑民進黨現任兩位立委。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善表示，兩位現任立委若有協助，斗六鐵路高架化的案子不至於卡關許久。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，兩位現任立委若有協助，斗六鐵路高架化的案子不至於卡關許久。記者陳雅玲／攝影

雲嘉立委選戰激烈，嘉市立委候選人張秀華昨天到地檢署控告，有人散播國民黨立委候選人撒錢買票謠言，意圖使人不當選，另外，高雄市前市長韓國瑜昨為她助選；雲林立委候選人邱良閱布條遭破壞，痛批特定人士所為；另議會民進黨團指控縣長張麗善挺同黨兩位立委候選人，抹黑現任立委沒做事睡覺，反控張「看不見」別人爭取經費努力。

張秀華由律師團及多位議員陪同，大陣仗按鈴控告林姓女子涉嫌在LINE「新動力百工百業信賴（291人）」群組，貼文散播「嘉義市國民黨立委候選人開始大量撒錢買票」不實言論，她痛批選舉奧步，讓民主倒退，意圖使人不當選，違反選罷法，要求檢方迅速偵辦。張秀華委任律師林德昇說，貼文傳播不實謠言，破壞、誣賴張秀華人格形象，因為國民黨立委候選人只有張秀華，張秀華清白參選，以形象、能力為訴求，亟需檢察官緊急處分制止繼續散布。

韓國瑜下午到經國新城為張秀華站台，韓家軍出動高喊「院長好」，韓國瑜與張秀華交換禮物，張準備「議事槌」送韓國瑜，韓拿著喊話「我們一起迎接更美好更公道立法院！」韓國瑜準備「甜甜圈」送張秀華，象徵要將她送進國會，一起高喊當選。

民進黨雲林議會黨團指縣長張麗善為挺同黨立委候選人，公開抹黑民進黨現任兩位立委沒做事、在睡覺，反控張麗善縣府團隊連計畫都寫不好，呼籲她端正選風。張麗善回應，她是陳述事實，既然現任立委無法發揮執政優勢，應該要檢討。

雲林立委選舉第二選區候選人邱良閱競選布條遭破壞，邱良閱說，首次參政，競選資源不多，「小本經營」卻見到競選心血被割壞相當痛心，認遭人針對破壞，日前報警；西螺警方獲報以車追人，日前逮捕嫌疑人到案，偵詢後移送法辦。

2024選舉 2024立委選舉 張麗善 2024雲嘉南立委 張秀華

延伸閱讀

遭網傳買票 張秀華赴嘉檢提告盼遏止抹黑

韓國瑜玩交換禮物！自曝為自尊心拒收1物 張秀華改送「議事槌」

雲林元旦移師虎尾升旗 迎龍年推出萬寶龍億元生育津貼

民進黨控張麗善抹黑現任立委不做事 張麗善妙回「陳述事實」

相關新聞

李佳芬現身南部首場助選 稱拋頭露面挺「高雄帥哥」

高雄第二選區國民黨立委候選人曹桓榮今晚在路竹區舉辦廟口音樂會，邀請韓國瑜妻子李佳芬助講，這是李此次選舉首次助選，她說因曹...

高雄第六選區／黃捷空降 急追陳美雅、郭倍宏

高雄第六選區立委選舉「三腳督」，國民黨陳美雅、民進黨黃捷與喜樂島聯盟郭倍宏陷入激戰，陳與郭兩人近期加大力道全力攻黃捷，挺...

詐助理費「有悔意」 張秉鈞與父判緩刑

原獲民進黨提名參選基隆立委的議員張秉鈞，與父親、前議員張錦煌等，被控長達12年以人頭助理，詐領助理補助費1081萬元。基...

楊志良助講言論惹議 張斯綱籲道歉

前衛生署長楊志良前晚到石牌福星宮，為國民黨北市立委候選人張斯綱助講，楊談台灣生育率，諷民進黨立委候選人吳思瑤快50歲沒生...

屏立委選戰 聚焦農舍、種電爭議

屏東縣兩席區域立委候選人隔空交火，第二選區（屏南）立委候選人徐富癸遭控以妻子名義興建違規農舍後，昨又被對手蘇孟淳陣營指控...

綠批張麗善抹黑現任立委 張：陳述事實

雲嘉立委選戰激烈，嘉市立委候選人張秀華昨天到地檢署控告，有人散播國民黨立委候選人撒錢買票謠言，意圖使人不當選，另外，高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。