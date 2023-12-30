綠批張麗善抹黑現任立委 張：陳述事實
雲嘉立委選戰激烈，嘉市立委候選人張秀華昨天到地檢署控告，有人散播國民黨立委候選人撒錢買票謠言，意圖使人不當選，另外，高雄市前市長韓國瑜昨為她助選；雲林立委候選人邱良閱布條遭破壞，痛批特定人士所為；另議會民進黨團指控縣長張麗善挺同黨兩位立委候選人，抹黑現任立委沒做事睡覺，反控張「看不見」別人爭取經費努力。
張秀華由律師團及多位議員陪同，大陣仗按鈴控告林姓女子涉嫌在LINE「新動力百工百業信賴（291人）」群組，貼文散播「嘉義市國民黨立委候選人開始大量撒錢買票」不實言論，她痛批選舉奧步，讓民主倒退，意圖使人不當選，違反選罷法，要求檢方迅速偵辦。張秀華委任律師林德昇說，貼文傳播不實謠言，破壞、誣賴張秀華人格形象，因為國民黨立委候選人只有張秀華，張秀華清白參選，以形象、能力為訴求，亟需檢察官緊急處分制止繼續散布。
韓國瑜下午到經國新城為張秀華站台，韓家軍出動高喊「院長好」，韓國瑜與張秀華交換禮物，張準備「議事槌」送韓國瑜，韓拿著喊話「我們一起迎接更美好更公道立法院！」韓國瑜準備「甜甜圈」送張秀華，象徵要將她送進國會，一起高喊當選。
民進黨雲林議會黨團指縣長張麗善為挺同黨立委候選人，公開抹黑民進黨現任兩位立委沒做事、在睡覺，反控張麗善縣府團隊連計畫都寫不好，呼籲她端正選風。張麗善回應，她是陳述事實，既然現任立委無法發揮執政優勢，應該要檢討。
雲林立委選舉第二選區候選人邱良閱競選布條遭破壞，邱良閱說，首次參政，競選資源不多，「小本經營」卻見到競選心血被割壞相當痛心，認遭人針對破壞，日前報警；西螺警方獲報以車追人，日前逮捕嫌疑人到案，偵詢後移送法辦。
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