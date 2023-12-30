台中熱戰 綠提告邀辯 藍吃麵接招

對手控告國民黨立委候選人羅廷瑋（右）家族麵店占用國有地，羅昨與同黨候選人廖偉翔（右二）、黃健豪（左二）、林家興（左一）同桌吃牛肉麵，反控對手追殺小市民。記者余采瀅／攝影

台中立委熱戰，綠營頻出招。民進黨立委張廖萬堅昨控告對手廖偉翔利用文宣散布不實資訊，違反選罷法、加重誹謗。廖偉翔回應所提都是事實，邀張廖公開辯論。民進黨立委候選人江肇國團隊昨控告對手羅廷瑋家族的牛肉麵店占用國有地，羅廷瑋回應合法繳租金20年，反批追殺小市民。

民進黨立委莊競程開記者會指控對手黃健豪主張改課綱、支持親中，下戰帖邀請公開辯論。黃健豪反駁，對手告急抹紅，「若說過就退選，莊委員抹黑要不要退選？」

政壇分析，台中8席立委，目前3個選區陷入激戰，選戰最後關頭，綠營立委選情逆風，不管激戰區或穩定區，都不敢輕忽，不管開記者會指控對手，甚至提告打法律戰，都為穩固基本盤，但也可能趕走中間選民。

張廖萬堅爭取3連霸，對手國民黨新人廖偉翔。張廖昨赴台中地檢署提告，指控對手斷章取義製作黑函，他論文經東海大學認定無違反學術倫理，對手一再聲稱他抄襲，這是參選9次選風最敗壞的一次。

廖偉翔在律師林瓊嘉陪同開記者會表示，文宣所提張廖開記者會抹黑管中閔、論文抄襲被打臉是事實，或者張廖投票反對校園禁萊豬入法也是事實；所提指控都有公開紀錄，對手有什麼好告的？要求公開辯論。

江肇國競總副總幹事鄭功進昨到台中地檢署，指控羅廷瑋家族牛肉麵店長期占用公有兒童遊樂場用地，批評羅向市府施壓不能開發，影響市民權益。江肇國新聞稿表示，民意代表應該知分寸，不要當自家生意門神。

羅廷瑋昨與同黨候選人吃牛肉麵相挺，羅說，家族麵店現由姊姊與姊夫經營，多年向王姓房東承租，房屋稅、補償金都如期繳納，願接受司法檢驗，呼籲不要追殺小市民。

莊競程昨批評黃健豪主張改課綱，支持簽訂和平協議，應說清楚親中主張，邀請1月6日公開辯論。黃健豪說，對手不用政績爭取支持，為何用抹黑手法？他若說過相關話語就退選。 民進黨立委莊競程（左）昨向國民黨立委候選人黃健豪下戰帖，邀公開辯論。記者趙容萱／攝影 民進黨立委張廖萬堅（右）昨告國民黨立委候選人廖偉翔違反選罷法。記者曾健祐／攝影

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